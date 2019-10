Alaston totuus – 4 sukupolvea Westoneita: Ainutlaatuinen valokuvanäyttely saapuu Napapiirille

Avoinna: 18.11.–14.12.2019 Studio & Galleria Villa Vinkkeli, Rovaniemi Ma-Pe klo 13-18 ja La 12-16. Lehdistötilaisuus maanantaina 18.11.2019 klo 11, Vuopajantie 15, Rovaniemi

Näyttely koostuu amerikkalaisen valokuvaaja Edward Westonin ja hänen jälkeläistensä Brett, Cole, Kim ja Zach Westonin teoksista. Edward Weston (1886–1958) oli viime vuosisadan valokuvaaja. jonka asetelmalliset ja veistokselliset alastonkuvat sekä muototutkielmat kuuluvat nykyisin valokuvataiteen merkkiteoksiin. Edward Weston on yksi valokuvauksen historian merkittävimmistä taiteilijoista. Hänen inspiraationsa näkyy myös hänen kahden poikansa, pojanpoikansa ja pojanpojanpoikansa muotokielessä. Villa Vinkkeliin on nyt koottu n. 40 valokuvan näyttely, jossa on alkuperäisvedoksia viideltä Westonin suvun edustajalta.

Edward Weston (1886–1958) syntyi Illinoisissa Yhdysvalloissa ja sai ensimmäisen kameransa 16-vuotispäivänään; jo vuonna 1903 hänen kuviaan oli esillä Chicago Art Institutessa. Hän muutti vuonna1906 Kaliforniaan ja sai neljä poikaa. Hän on parhaiten tunnettu huolella sommitelluista ja suurella terävyysalueella otetuista luonnonmuoto-, maisema- ja alastonkuvistaan. Yhtenä tunnetuimmista aiheista ovat olleet paprikat ja helmiveneet. Hän pyrki täydellisyyteen terävyysalueen ja valaisun suhteen jo kuvatessa ja vedosti valokuvat suorina pinnakkaisina 8x10” negatiiveista. Vuosikymmeniä kestäneen tuotteliaan uransa jälkeen Edward Weston otti viimeiset valokuvansa vuonna 1948.

Brett Weston (1911–1993) ryhtyi kuvaamaan jo 14-vuotiaana ja piti ensimmäisen näyttelynsä isänsä Edwardin kanssa vuonna 1927. BrettWestonin tunnetuimpiin kuviin kuuluu surrealistiseen tyyliin otetut mustavalkokuvat.

Cole Weston (1919–2003) oli Edward Westonin nuorin poika. Hän omisti elämänsä valokuvaukselle ja teatterille, mutta myös isänsä taiteen vedostamiselle. Cole oli urallaan yksi valokuvaushistorian uraauurtavista värivalokuvaajista.

Kim Weston (s. 1953) on Colen poika ja tunnettu "Fine art nude"-kuvistaan. Hän jatkoi isänsä kanssa Edward Westonin kuvien vedostamista ja toimi setänsä Brettin assistenttina. Kim asuu ja työskentelee isoisänsä Wild Cat Canyon -talossa Kaliforniassa. Hän on aktiivinen valokuvatyöpajojen vetäjä.

Zach Weston (s. 1990) jatkaa isoisoisänsä valokuvaajaperinnettä. Hän kuvaa 6×7 mustavalkofilmille ja on keskittynyt alastonkuvaukseen, maisemakuvaukseen ja abstraktien muotojen esittämiseen.

Näyttelyn mahdollistaa taidevalokuvien keräilijä Kirmo Wilén, jonka kokoelmasta teokset ovat. Hän tuntee nuoremmat Westonit henkilökohtaisesti ja on paikalla lehdistötilaisuudessa sekä avajaisissa.

Avajaiset 18.11.2019 klo 18-20, tervetuloa! Villa Vinkkeli, Vuopajantie 15, Rovaniemi