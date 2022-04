Alepa ottaa ruoan robottikuljetukset käyttöön ensimmäisenä Suomessa

Pääkaupunkiseudulla toimiva lähikauppaketju Alepa ottaa käyttöön täysin uudenlaisen ruoan toimitusmuodon aloittamalla yhteistyön robottivalmistaja Starship Technologiesin kanssa. Starshipin kehittämät kuljetusrobotit toimittavat ostokset Alepa-myymälöistä asiakkaan määrittelemään toimitusosoitteeseen. Alepa on ensimmäinen toimija Suomessa, joka ottaa käyttöön ruoan robottitoimitukset.

– Pystymme robottien avulla tarjoamaan asiakkaillemme uuden kätevän, ympäristöystävällisen, kontaktittoman ja edullisen toimitustavan verkkokaupan tilauksiin. Maailmalla nämä robotit ovat toimittaneet jo miljoonia tilauksia ja uskon niiden saavan suosiota myös Suomessa. Odotamme mielenkiinnolla, millaista palautetta robotit saavat asiakkailtamme, HOK-Elannon verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua sanoo.

Toimitukset käynnistyvät tänään Otaniemessä

Starshipin robottikuljetukset alkavat tiistaina 12.4. Otaniemen Alepassa. Jo heti seuraavalla viikolla kuljetusrobottien toimituspiiri laajenee kattamaan viiden muun Espoossa sijaitsevan Alepan lähialueet. Alepa Mankkaa, Alepa Jousenpuisto, Alepa Otaniemi, Alepa Laajalahti, Alepa Leppävaara ja Alepa Matinkylä tuovat robottitoimitukset yhteensä 8000 espoolaisen kotitalouden saataville.

– Kysynnän ja asiakaspalautteiden pohjalta meillä on mahdollisuus kasvattaa robottikuljetusten piiriin kuuluvaa myymäläverkostoa, Ranua sanoo.

Alepassa erilaisia ruoan toimitusmuotoja ja toimintoja on tutkittu ja testattu aktiivisesti, ja ketju on toiminut monessa tienraivaajana. Viime vuosina Alepa-ketju on ottanut käyttöön mm. Alepan noutolokerot, Fillarilähetin, Alepa Klubin, drone-kuljetukset sekä Alepan Korttelitoiveen, joka keräsi kansainvälistä kiitosta voittamalla muun muassa arvostetussa Cannes Lions -kilpailussa Euroopan sen hetken palkituimman vähittäiskaupan innovaation tittelin. Nyt vuorossa on yhä teknologiapainotteisempi toimitusmuoto, kun itseohjautuvat jakelurobotit tekevät toimituksista nopeita ja yhä helppokäyttöisempiä.

Tekoäly etsii parhaan reitin

Käytännössä robottitoimitus tilataan Starshipin mobiilisovelluksen kautta. Alepan henkilökunta pakkaa tilatut ostokset ja lastaa ne robotin kyytiin. Robotin kuljetuslaatikkoon mahtuu kerralla jopa kolme ostoskassia. Robotti suunnittelee tekoälyn avulla itselleen sopivimman reitin toimitusosoitteeseen ja lähtee matkaan. Reitti kulkee jalankulkijoille tarkoitettuja väyliä pitkin ja robotti tunnistaa mahdolliset esteet sekä ihmiset ja ajoneuvot ja osaa toimia liikenteessä.

Robotin saavuttua määränpäähän asiakas saa puhelimeensa ilmoituksen, joka kerrotaan tilauksen saapumisesta. Sovelluksen avulla voi myös seurata lähetyksen matkaa reaaliaikaisesti. Robotin päällä oleva kansi aukeaa tilaussovelluksen avulla.

Kätevä ja ympäristöystävällinen toimitustapa

Virolaislähtöisen, vuonna 2014 perustetun Starship Technologiesin kehittämät itsenäiset kuljetusrobotit ovat toimittaneet jo yli kolme miljoonaa ruoka- ja pakettitilausta muun muassa Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Tanskassa, Saksassa ja Virossa.

Autoja ympäristöystävällisempi toimitustapa on käytössä edellä mainittujen Alepa-myymälöiden aukioloaikojen puitteissa. Iltahämärä ei vaikuta toimitusten nopeuteen, sillä robotit osaavat navigoida vaikka säkkipimeässä. Ne voivat ylittää katuja ja reunakivetyksiä ja kulkea esimerkiksi sateella tai lumessa. Päästöttömät robotit ajavat 99 prosenttia ajasta itsenäisesti, mutta ihmiset tarkkailevat niiden toimintaa ja voivat ottaa hallinnan itselleen koska tahansa.

Starship Technologies on kasvanut kovaa vauhtia, ja yhtiö aikoo laajentaa toimintaansa uusiin kaupunkeihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yhtiö kehittää Suomessa robottiensa toimintaa, ja Suomi on Starshipille tärkeä tuotekehityslokaatio maamme vahvan autonomisten ajoneuvojen osaamistaidon ja liikkumisen teknologiatuntemuksen takia, Starshipin suunnitelmissa on kaksinkertaistaa sen Suomen yksikön koko kuluvan vuoden aikana.

– Olemme Starshipissä innoissamme yhteistyöstä Suomen johtavan vähittäiskaupan toimijan HOK-Elannon kanssa. Uskomme, että Alepa-myymälöiden asiakkaat arvostavat autonomisen toimituksen positiivisia ympäristövaikutuksia ja edullista vaivattomuutta. Ystävällisistä roboteistamme, joiden tehtävänä on palvella ihmisiä, tulee varmasti rakastettuja ja suosittuja paikallisissa yhteisöissä, Starshipin tuotejohtaja Phillip Lindberg sanoo.

Kuljetusrobottien toimittaman tilauksen tekeminen on kätevää ja helppoa Starship Food Delivery -sovelluksen avulla. Se on ladattavissa iOS- ja Android-sovelluksina.

Faktoja kuljetusroboteista

Alepa ottaa ensivaiheessa käyttöön yhteensä 60 kuljetusrobottia.

Robotti painaa noin 35 kiloa ja voi kuljettaa kerralla 2–3 ruokakassillista.

Sähköllä toimiva päästötön robotti tarkkailee ympäristöään 12 kameran avulla ja se kulkee noin 6 kilometrin tuntivauhtia. Tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstään.

Robotissa on ääniominaisuus, jonka avulla voi myös kommunikoida.

Maailmalla Starship-robotit ovat tehneet jo yli 3 miljoonaa toimitusta.

