Alepa Sello uudistetaan – myymälä on suljettu 17.-20.4.

Keskustelua ja koulutusta mielen hyvinvoinnista: HOK-Elannolle MIELI ry:n Hyvän mielen työpaikka® -tunnustus jo toistamiseen 13.4.2023 10:17:46 EEST | Tiedote

HOK-Elannossa on ennakointi henkilöstön mielen hyvinvoinnista huolehtimisen keskiössä – aktiivisessa käytössä on esimerkiksi varhaisen tuen malli, jonka myötä kynnys mielen hyvinvoinnista keskusteluun työyhteisöissä on madaltunut. Lisäksi HOK-Elanto valmentaa henkilöstönsä mielen ensiapuun. Ansiokkaasta työstä henkilöstön mielen hyvinvoinnin edistämiseksi kertoo HOK-Elannolle tänä vuonna jo toistamiseen myönnetty MIELI ry:n Hyvän mielen työpaikka® -merkki.