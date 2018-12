ALEPAN KORTTELITOIVE PALKINTOROHMUNA EUROBESTISSÄ: Grand Prix, 6 mitalia ja innovaatiopalkinto

HOK-Elannon Alepa-ketjun Korttelitoive-palvelu tyhjensi palkintopöydän markkinoinnin eurooppalaisessa Eurobest-kilpailussa. Yhdeksän shortlista-sijoitusta – historiallinen määrä suomalaiselle caselle – konkretisoitui yhteensä kahdeksaksi palkinnoksi.

Korttelitoive sai Eurobest Grand Prixin Social for Mobile -kategoriassa. Kultaa tuli Digital ja Mobile -kategorioissa, hopeaa Digital-kategoriassa, pronssia Digital Craft -kategoriassa, hopea ja pronssi Media-kategoriassa. Lisäksi palvelu sai Innovation Awardin.

Palkittu Korttelitoive-chatbot on jatkoa Alepan pidempiaikaiselle Korttelitoive-konseptille, jossa kuluttaja voi toivoa lähi-Alepaansa lempituotteitaan. Facebook Messenger chatbot on yhteydessä laajempaan tuotevalikoimaan, josta asiakas voi valita haluamansa tuotteen. Botti on osa valikoimahallintaa ja logistiikkaketjua, mikä mahdollistaa toiveiden nopean toteuttamisen.

- Korttelitoive-palvelu on erityinen markkinoinnillinen bränditeko: halusimme nopeuttaa asiakkaiden yhteydenpitoa oman lähi-Alepansa kanssa. Asiakkaat ottivat palvelun nopeasti omakseen. Se, että huippusuosittu palvelumme saa arvostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella, on kirsikka kakun päälle, HOK-Elannon viestintä- ja markkinointijohtaja Tuomas Ahola iloitsee.

- Korttelitoiveen avulla olemme sekä helpottaneet asiakkaidemme arkea, että saavuttaneet kaupallisesti merkittäviä tuloksia. HOK-Elannon alueella on kauppoja, joihin lähialueen asukkaat ovat toivoneet lähes 20 prosenttia tuotteista. Alueelliset erot ovat pääkaupunkiseudun sisälläkin isoja, nyt pystymme vastaamaan joustavasti näihin paikallisiin tarpeisiin, Alepan ketjujohtaja Merja Mustonen toteaa.

Palkintoja rohmunneen chatbotin luovasta ideasta ja suunnittelusta vastasi S-ryhmän markkinoinnin asiantuntijayksikkö SOK Media.

- Olemme yhdessä linjanneet, että markkinointiviestintämme on oltava Euroopan huipputasoa. Nyt olemme todistetusti saavuttaneet kunnianhimoisen tavoitteemme, mutta emme toki jää lepäämään laakereillamme, vaan nostamme rimaa entistä korkeammalle, SOK Median markkinointijohtaja Lauri Toivonen lupaa.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat mukana mediatoimisto Carat Finland, teknisenä toteuttajana Accenture ja markkinoinnin ilmeestä vastasi Wörks. Korttelitoiveen PR:ssä avusti Netprofile, hahmot laati Boutique ja case-materiaalin audiovisuaalisen konseptin TBWA\Helsinki. Korttelitoive on aiemmin voittanut Clio Awardsissa hopeaa parhaasta käyttökokemuksesta. Epicassa palvelu nappasi hopeaa Retail-sarjassa.

Eurobest on Cannes Lions International Festival of Creativity -mainosfestivaalia järjestävän Ascentialin järjestämä kilpailu, jossa palkitaan Euroopan parasta markkinointia. Kisan Grand Prix -palkinnot julkistettiin torstaina 13. joulukuuta Lontoossa.