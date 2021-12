Alepan lippulaivamyymälä avataan Helsinki-Vantaan uuteen T2-terminaalin laajennusosaan – kestosuosikki jatkaa myydyimpänä tuotteena

Myymäläpäällikkö Mirkka Vesa kuvaa lentoaseman Alepaa erityisherkuilla maustetuksi Alepaksi. Perusvalikoiman lisäksi myymälään on tuotu uniikki valikoima lentokentän matkustajien tarpeisiin hiottuja tuotteita ja palveluita. Kansainvälinen ympäristö näkyy myös Alepan henkilökunnassa, joka palvelee kahden kotimaisen lisäksi myös 14 muulla kielellä, muun muassa espanjaksi ja punjabiksi.

- Olemme monelle Suomen viimeinen, ja usein myös ensimmäinen kosketuspinta. Työ kansainvälisessä ympäristössä on ajoittain hektistä, mutta samalla myös palkitsevaa. Toimimme asiakkaiden reissujääkaappina, turistien ensimmäisenä Suomi-kokemuksena ja kenttähenkilökunnan lounaskauppana. Valikoimasta löytyy esimerkiksi omassa Herkkukeittiössämme käsin valmistettuja laadukkaita salaatteja ja ruoka-annoksia, Vesa summaa.

Alepa Lentoaseman hintatasossa ei ole ”lentokenttälisiä”, ja hinnoittelu on avoimesti nähtävissä s-kaupat.fi-alustalla. Uuden myymälän valikoima on rakennettu myyntidatan perusteella, ja sitä täydennetään asiakkaiden omilla Korttelitoiveilla. Vesan mukaan lentokentän Alepassa on panostettu nimenomaan välipalojen ja reissueväiden valikoimaan, joiden joukosta löytyy myös kaupan myydyin tuote.

- Myydyimpien tuotteiden kärkisijalla on Fazerin Imatran riisipiirakka, ja top-10-listalle mahtuu myös muitakin paistopistetuotteita croissanteista lihapasteijoihin. Näiden lisäksi kahvi, banaanit, vesipullot ja muut helposti syötävät eväät korostuvat meidän myyntiluvuissamme, Vesa toteaa.

Päivittäistavaratuotteiden lisäksi myymälän valikoimaan tuodaan HOK-Elannon oman Kukkasitomon kimppuja. Eri hintatason kimput sopivat mainiosti reissulta palaavan tervetulokukiksi tai kotiinpaluun piristykseksi. Myymälästä löytyy myös kattava valikoima matkamuistoja ja tuotteita viimehetken tuliaisostoksia varten.

Lentoaseman asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä palveluita

Alepan siirtyessä uuteen liiketilaan myymälän koko lähes tuplaantuu, ja samalla myös palvelutarjonta laajenee. Vesan mukaan lisäneliöt tuovat mahdollisuuden kasvattaa valikoimaa, ja tuoda myös lisää itsepalvelukassoja asioinnin sujuvoittamiseksi. Kasvanut myymäläpinta-ala mahdollisti entistä paremman pohjaratkaisun toteuttamisen.

Lentoaseman Alepassa matkustajien helpottaminen näkyy valikoiman ohella myös palveluissa. Alepa tekee yhteistyötä Vaununi.fi-palvelun kanssa, jonka kautta lapsiperheet voivat vuokrata matkalla tarvitsemiaan lastentarvikkeita netistä, ja noutaa ne lähtöpäivänä kentän Alepasta.

- Asiakas vuokraa tarvitsemansa tuotteet vaununi.fi-sivun kautta, ja noutaa ne sitten meiltä. Olemme avoinna 24 h, joten palvelu on käytettävissä lähtöajasta riippumatta. Meidän tavoitteenamme on tehdä asiakkaiden matkustamisesta mahdollisemman helppoa, ja juuri tällaisia lisäpalveluita on ilo tuottaa, Vesa kertoo.

Myymälän valikoimasta löytyy myös kattava valikoima latureita, virtamuuntajia, muistikortteja ja muita mahdollisia kotiin unohtuneita tarvikkeita. Asiakaspalautteiden pohjalta valikoimaa on täydennetty myös Lumenen meikkivalikoimalla.

- Jos laukut jäävät matkan varrelle, voi korvaavat meikit hankkia muiden ostosten ohessa meiltä. Uskon, että kosmetiikka kiinnostaa myös turisteja, jotka asioivat myymälässä ennen paluulentoa kotiin, Vesa summaa.

Alepa Lentoasema, Terminaali T2