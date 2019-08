Alexander Reichsteinin näyttely tulossa Salon taidemuseoon 21.9.2019-12.1.2020

KUTSU Stefan Bremerin näyttelyn tiedotustilaisuuteen pe 10.5. klo 11 Salon taidemuseoon 23.4.2019 08:24:33 EEST | Kutsu

Stefan Bremer on läsnä tiedotustilaisuudessa ja hän esittelee retrospektiivisen valokuvanäyttelynsä Salon taidemuseossa 10.5. klo 11 (os. Mariankatu 14). Näyttely Keskeltä ja täysillä sisältää noin 100 valokuvaa, joista osa on yksittäisiä kuvia ja osa suurempaan sarjaan kuuluvia. Näyttelyn varhaisimmat kuvat ovat Helsinki by Night –sarjasta 1970-luvulta, uusimmat Bremerin viimeisintä, ennennäkemätöntä tuotantoa.