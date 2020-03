Alexi Laihon uusi yhtye Bodom After Midnight ja liuta muita Tuskaan

Helsingin Suvilahdessa 26.–28.6.2020 järjestettävän Tuskan esiintyjäkaarti kasvaa.

Uusien kiinnitysten joukossa on Suomen ansioituneimpiin musiikintekijöihin kuuluvan Alexi Laihon uunituore yhtye Bodom After Midnight. Laiho ei jäänyt tuleen makaamaan, kun hänen luotsaamansa maailmanmainetta niittänyt Children of Bodom nyppäsi piuhat lopullisesti vahvistimista joulukuussa vaan kasasi ympärilleen uuden kokoonpanon, joka nähdään kesällä tietenkin Tuskassa. Planeetan parhaaksi metallikitaristiksikin rankatun Laihon rinnalla soittavat Children of Bodomista tuttu Daniel Freyberg, Paradise Lostin Waltteri Väyrynen ja Santa Cruzissa veivannut Mitja Toivonen. Keikoilla kokoonpanon täydentää Lauri Salomaa.

Tuskan perjantain ohjelmistoa täydentävät uuden Kindred-albuminsa julkaisuun valmistautuva Hexvessel, power metal -tulokas Metal De Facto ja grungen sekä stemmalaulujen sävyttämää metallia paukuttava Dirt.

Bodom After Midnightin lisäksi lauantain ohjelmaan on lisätty jo 35 vuoden ajan omaperäisyydellään valloittanut Radiopuhelimet, melodisen metallin kärkinimiin kuuluva Bloodred Hourglass, ensimmäiselle Suomen-festarikeikalleen saapuva Beyond The Black, vanhan koulukunnan death metallia tahkoava Survivors Zero, tammikuussa kiitellyn toisen levynsä "Fates" julkaissut Crimson Sun ja ryminällä metallifanien sydämiin tiensä raivannut Smackbound.

Festivaalin päätöspäivänä lavalle kipuavat ensimmäistä kertaa Tuskassa nähtävä winter metal -yhtye Wolfheart ja pehmeän mutta riipivän tunnelman astraaliambiencellaan luova Vesperith. Tuskan ohjelma täydentyy vielä kevään mittaan.

Perjantai 26.6.2020

Korn, Amon Amarth, Insomnium, Symphony X, Eluveitie, Belzebubs, Lost Society, Deafheaven, Skynd, Oceanhoarse, Hexvessel, Metal De Facto, Hacktivist, Midnight, Dirt, Mørket, Khroma

Lauantai 27.6.2020

Gojira, Bodom After Midnight, Jinjer, Mokoma, Baroness, Gaahls Wyrd, Vltimas, Oranssi Pazuzu, Radiopuhelimet, Bloodred Hourglass, Lähiöbotox, Beyond The Black, Survivors Zero, Crimson Sun, Kohti Tuhoa, Smackbound, Vorna

Sunnuntai 28.6.2020

Faith No More, Deftones, Devin Townsend, Perturbator, High On Fire, Wolfheart, Vesperith, Humavoid

Kaikki lipputyypit ovat myynnissä Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä.

Päiväliput alk. 99,00 €

Kahden päivän liput alk. 129,00 €

Kolmen päivän liput alk. 159,00 €

VIP Area 51 -päiväliput alk. 179,00 €

VIP Area 51 kolmen päivän liput alk. 279,00 €

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 26.–28.6.2020

Helsinki, Suvilahti

#tuskafestival