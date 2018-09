Algolille kolmas sija Vastuullisin kesäduuni 2018 -kilpailussa

Algol Oy lyhyesti

Algol on suomalainen monialakonserni, jonka toimialoja ovat tekninen tukkukauppa, terveydenhuolto sekä teollisuus- ja erikoiskemikaalien tukkukauppa ja jakelu. Konserniin kuuluu kuusi tytäryhtiötä, jotka maahantuovat ja myyvät tuotteita teollisuudelle ja terveydenhuoltosektorille. Algol-konsernin yhteistyökumppaniverkosto on maailmanlaajuinen ja yhtiöllä on toimipisteitä yhdessätoista eri maassa.

Algol-konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 165 MEUR, ja se työllistää lähes 400 ammattilaista. Perheyritys on perustettu vuonna 1894. Vuosi 2019 on yhtiön 125-vuotisjuhlavuosi. Lue lisää: www.algol.fi.