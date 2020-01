Alko avaa Hyvinkään kauppakeskus Willaan uuden myymälän

Alko avaa uuden myymälän Hyvinkäälle helmikuun lopussa 2020.

Alko avaa uuden myymälän Hyvinkään kauppakeskus Willaan helmikuun lopussa 2020. Kauppakeskus Willan Citymarketin viereinen Alko jatkaa toimintaansa ja uusi myymälä avautuu Prisman puolelle.

Hyvinkään kauppakeskus Willan Alko on pääkaupunkiseudun ulkopuolisten myymälöiden myyntitilaston kärkipäässä ja asiakkaat ovat jo pitkään toivoneet kaupunkiin toista myymälää.

”Hyvinkää on kompakti kaupunki, jossa suurin osa palveluista ja asioinnista keskittyy kauppakeskus Willaan. Uusi myymälä sijaitsee siellä, missä asiakkaammekin ovat. Alkon tavoitteena on aina löytää se sijainti, joka on alueen paras asiakaspalvelun näkökulmasta. Muita keskeisiä kriteereitä ovat muun muassa pysäköintipaikkojen riittävyys ja muiden palveluiden läheisyys”, kertoo aluepäällikkö Pirjo Hirvonen.

Uudessa myymälässä noin 600 tuotetta

Uuden, noin 150-neliöisen myymälän valikoima koostuu noin 600 tuotteesta. Citymarketin yhteydessä olevasta myymälästä löytyy noin 2000 tuotetta.

Alkon noin 9 000 tuotteen koko valikoima on saatavilla Alkon verkkokaupasta ja tilattavissa mihin tahansa Alkon myymälään tai noutopisteeseen. Verkkokauppatilauksen voi tehdä myös Alkon myymälässä, jossa henkilökunta opastaa mielellään.

Alkon mobiilisovelluksen avulla asiakas voi tutustua koko tuotevalikoimaan, varmistaa oman suosikkijuoman myymäläsaatavuuden, nähdä lähimmän myymälän ja sen aukioloajat, tehdä muistiinpanoja ja omia listoja tuotteista sekä tilata tuotteita valikoimasta. Joulukuun alussa 2019 mobiilisovelluksella oli jo noin 35 000 käyttäjää.

Asiakkaat mukaan kehittämään palvelua

”Kehitämme palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa ja asiakasta varten oli kyse sitten myymälästä tai verkkokaupasta. Alkolla on tähän ihan oma konseptikin – Neuvonantajat –jossa asiakkaidemme kanssa ideoimme Alkon palveluihin, valikoimaan ja vastuullisuuteen liittyviä erilaisia teemoja. Nämä ovat ihan erinomaisia tilaisuuksia rakentaa ja kehittää asiakaskokemusta yhdessä”, sanoo Hirvonen.

Alko järjestää Hyvinkäällä Neuvonantajat-tilaisuuden 23.1.2020 kello 17.30-20, jossa asiakkaiden toiveita kysytään muun muassa valikoimasta ja tuotteiden esillepanoista.

Lisätietoa Neuvonantajista ja ilmoittautuminen tilaisuuteen