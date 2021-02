Alko avaa uuden myymälän Oulun Ruskoon torstaina 18.2.2021. Uuden myymälän myötä Oulussa on seitsemän Alkon myymälää. Koko Pohjois-Suomessa myymälöitä on 59 ja henkilöstöä noin 300.

”Alkon myymälälle haetaan liikepaikka, joka on asiakkaiden näkökulmasta hyvällä paikalla, jossa on riittävät pysäköintipaikat ja sijainti asiointireitin varrella. Tähän tarpeeseen Oulun Ruskon K-Citymarketin yhteydessä olevat tilat vastaavat mainiosti. Ruskon myymälä on kooltaan 180 neliötä,” kertoo aluepäällikkö Kaija-Leena Kerkelä.

Myymälässä 850 tuotetta, koko 11 000 valikoima verkkokaupan päässä

Ruskon myymälän valikoima koostuu noin 850 tuotteesta, joista viinejä on 545, panimotuotteita 69, väkeviä 213 ja alkoholittomia juomia 23.

”Meillä myymälät päättävät noin kolmanneksen valikoimastaan itse vastaten paikalliseen kysyntään. Loput tuotteista valikoituvat valtakunnallisen asiakaskysynnän perusteella. Seuraamme aktiivisesti trendejä ja asiakkaiden esittämiä toiveita, kun suunnittelemme myymälän valikoimaa, joka meillä Ruskossa painottuu erityisesti viineihin,” kertoo palvelupäällikkö Tuija Heikkinen.

Alkon noin 11 000 tuotteen koko valikoima on saatavilla Alkon verkkokaupasta ja tilattavissa mihin tahansa Alkon myymälään tai noutopisteeseen.

”Myös meillä Pohjois-Pohjanmaalla asiakkaat ovat löytäneet Alkon verkkokaupan ja tilausmäärät lähes kaksinkertaistuivat. Asiakkaat arvostavat vaivattomuutta ja sitä, että asiointi ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta. He haluavat osin myös minimoida asiointiajan sekä lähikontaktit myymälässä,” Heikkinen jatkaa.

Huoli ilmastosta näkyy viinihyllyllä

Kuluttajat kiinnittävät juomavalinnoissaan Heikkisen mukaan yhä enemmän huomiota myös ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen. Alkon Vihreä valinta -merkinnät kertovat asiakkaalle tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen.

Suosituimpia Vihreitä valintoja ovat luomuviinit, mutta kiinnostus kasvaa myös esimerkiksi alkuviineihin ja vegaanisiin viineihin.

”Asiakkaat myös kiinnittävät entistä enemmän huomiota ympäristöystävällisiin pakkauksiin, eikä muovipulloon pakattua viiniä pidetä enää kummajaisena,” on Heikkinen huomannut.

Lisätiedot:

Aluepäällikkö Kaija-Leena Kerkelä, p. 040 570 2498, kaija-leena.kerkela@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi