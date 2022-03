Alko vastaa asiakastoiveisiin ja avaa myymälän Porvoon keskustaan

Alko vastaa Porvoossa asiakastoiveisiin ja avaa myymälän Porvoon vanhaankaupunkiin Runo-hotellin yhteyteen. Alkolla oli vuodesta 1998 Porvoon keskustassa myymälä, joka muutti Tarmolaan syksyllä 2010.

”Meiltä on paljon toivottu myymälää nimenomaan Porvoon vanhaankaupunkiin, nykyisten myymälöiden Tarmolan ja Näsin rinnalle. Nyt löysimme meille sopivan liiketilan Runo-hotellin yhteydestä ja pystymme vastaamaan asiakastoiveisiin”, kertoo palvelujohtaja Pirjo Hirvonen.

”Myymälä on kooltaan erittäin kompakti. Neliöitä meillä on kolmisenkymmentä ja valikoimassa tarkoin valitut 100 tuotetta. Näsin myymälässä tuotteita on reilut 1900 ja Tarmolassa lähes 1500.”

Myymälä avataan Alkon 90-vuotissyntymäpäivänä

Alko täyttää viides huhtikuuta 90 vuotta. Lukusarja 543210 on yksi Suomen historian tunnetuimpia lukusarjoja. Vuodesta 1919 voimassa olleen kieltolain päätyttyä ensimmäiset Alkon myymälät avautuivat 5.4.1932 klo 10. Myymälöitä avattiin kaikkiaan 48, joista yksi Porvooseen.

”Porvoon ensimmäinen myymälä avattiin vuonna 1932 osoitteessa Piispankatu 32, juurikin 90 vuotta sitten. Nyt onkin erityisen hieno hetki, kun pääsemme avaamaan uuden myymälän Alkon syntymäpäivänä 5.4. täyttäessämme tasavuosia”, kertoo palvelupäällikkö Minna Snellman.

”Asiakaspalvelussamme olemme tulleet pitkälle niistä ajoista, kun myymälöistä tehtiin tarkoituksella kolkkoja ja luotaantyöntäviä, eikä myyjä saanut esitellä, saati suositella juomia. Myymälän seinässä riippui täydellinen hinnasto, josta irtoliuskoilta näki, mitä lajeja oli saatavana. Tänä päivänä voimme olla ylpeitä asiantuntevasta henkilöstöstämme, jonka intohimona on asiakaspalvelu.”

Alko lanseeraa juhlan kunniaksi oman alkoholittoman 543210-kuohujuoman. Juoman tuottaja on kotimainen pientuottaja Korpihilla.

”Juhlan kunniaksi tuomme hyllyyn uuden vegaanisen alkoholittoman kuohujuoman, joka sopii kaikkiin skoolattaviin hetkiin. Kuohuvan makuna on karpalo ja maarianheinä, maussa voi erottaa myös kesäiset kukkaniityt. Juoma on makean hapokas, raikas ja hennon mausteinen.”

Valikoimaa rakennetaan asiakastoiveiden perusteella

Valikoiman 150 tuotetta on tarkoin harkiten valittu huomioiden niin kaikki tuoteryhmät kuin lähituottajat. Suurin osa uuden myymälän valikoimaan valituista tuotteista on sellaisia, joita ei löydy kummastakaan Porvoon myymälästä.

”Valikoima on viinipainotteinen. Muokkaamme myymälän valikoimaa vastaamaan asiakastoiveisiin, joten toiveita kannattaakin jättää joko meille myymälään tai osoitteessa alkotoive.fi. Valikoimamme elää aktiivisesti sesongeissa. Myymälä avautuu juuri pääsiäisen alla, joka näkyy myös valikoimassa painottuen punaviineihin”, Snellman sanoo.

Alko on aiemmin kertonut avaavansa uudet myymälät tänä vuonna Hämeenlinnan Tiiriöön, Vaasan Liisanlehtoon, Kuopion Kolmisoppeen ja Helsingin Katajanokalle.