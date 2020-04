Alkon Arkadian myymälän vappukattaus: vähän erilainen kupliva kuohuvien joukossa

Helsingin Arkadiankadun Alkossa haluttiin tempaista jotakin vähän erilaista tänä vappuna. Myymälähenkilöstö muistuttaa veden juonnin tärkeydestä täyttämällä kuohuviinihyllyyn joka toiseksi pulloksi Väliveden.

Vietämme tänä vuonna poikkeuksellista vappua. Vappu on perinteisesti avannut kevään juhlakauden, johon kuuluu usein erottamattomana osana kuohuvat kuplat. Kuplat ovatkin pääosassa Helsingin Arkadiankadun Alkossa, jonka kuohuviinihyllystä löytyy tänä vuonna erityistähti - Välivesi. Myymälähenkilöstö haluaa erilaisella esillepanolla muistuttaa vedenjuonnin tärkeydestä ja alkoholittomista vaihtoehdoista myös näin ”etävappuna”.

“Vappu on meillä ollut perinteisesti kuohuvien sesonki. Koimme, että Välivesi ansaitsee tänä vappuna paikkansa muiden kauden kuplivien joukossa ja niin se sai ansaitsemansa paikan kuohuvien hyllyllä. Välivedellä haluamme muistuttaa vedenjuonnin tärkeydestä myös silloin kun nautitaan alkoholia. Uskon, että tämä vähän yllättävä esillepano herättelee asiakkaita ja keskusteluja aiheen ympäriltä”, kertoo palvelupäällikkö Pekka Matikainen.

Tempaus järjestetään Helsingin Arkadiankadun Alkossa, ja se kestää vappuaaton ajan.

Ota vettä väliin - myös vappuna

Alkon oma Välivesi-pullovesi on ilahduttanut suomalaisia sen lanseerauksesta, vuoden 2019 keväästä lähtien. Sen viesti on tärkeä.

“Välivesi on muistutus veden juomisen tärkeydestä. Alkoholia nautittaessa on aina hyvä muistaa ottaa vettä väliin. Tässä poikkeustilanteessa on ylipäätään hyvä pitää maltti mukana alkoholinkäytössä. Kun arki ja perinteet muuttuvat, on hyvä pohtia oman alkoholinkäytön vaikutuksia omaan jaksamiseen ja lähipiirin hyvinvointiin. Nyt vähemmän on parempi, tähän haluamme tällä tempauksellakin herätellä”, kertoo vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.