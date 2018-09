Alkon julkaisema Lydia-peli haastaa pohtimaan alkoholinkäytön vaikutuksia lapsiin

Alko julkaisi Platonic Partnershipin aikuisille tarkoitetun Lydia-mobiilipelin maksuttomana ja suomenkielisenä versiona, jotta tarinavetoinen menestyspeli saisi laajemman yleisön.

Suomalaisen peliyhtiön Platonic Partneshipin Lydia-pelin englanninkielinen versio julkaistiin ensi kertaa kesällä 2017. Vaikean ja valtavirrasta poikkeavan aiheensa vuoksi peli on kerännyt runsaasti myös kansainvälistä mediahuomiota. Lydia sai viime vuoden Finnish Game Awardseissa Vuoden luova saavutus -palkinnon, ja se palkittiin myös vuoden kotimaisena pelinä.

Lydian pääteemana on vanhemman alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta. Lydian kasvutarina antaa pelaajalle mahdollisuuden kokea, miltä aikuisen alkoholinkäytön aiheuttama aikuisten outo ja pelottavakin käytös lapsesta tuntuu, ja miten se voi jättää varjonsa lapsen koko elämään.

Alko lähti mukaan yhteistyöhön, koska peli tukee Lasten seurassa -ohjelman tavoitetta katsoa aikuisten alkoholinkäyttöä lasten silmin. ”Olemme haastaneet ohjelmallamme pohtimaan, miten vanhempien ja aikuisten kohtuullinenkin alkoholinkäyttö vaikuttaa lasten elämään. Lapset ja nuoret voivat kokea pelottavana, että turvalliseksi koettu aikuinen käyttäytyy humalassa oudosti, ja tämä voi jäädä pohdituttamaan pitkäksikin aikaa. On hyvä muistaa, että alkoholin kohtuukäytölläkin voi olla ei-toivottuja vaikutuksia lähipiirin”, kertoo Alkon vastuullisuusasiantuntija Virpi Valtonen.

Jos yksikin aikuinen kyseenalaistaa alkoholinkäyttönsä, on tavoite saavutettu

Pelin syntyhistoria lisää Lydian tarinan uskottavuutta. Pelin tekijätiimistä puolella on omakohtaisia kokemuksia vanhemman alkoholinkäytöstä. Lydia syntyikin tavoitteesta saada aikuiset pohtimaan omaa alkoholinkäyttöään ja saada parannuksia aikaan niiden lasten elämissä, jotka eivät itse pysty vaikuttamaan kasvuolosuhteisiinsa. ”Jos yksikin pelaaja kokee ymmärtävänsä enemmän alkoholinkäytöstään tai alkaa miettiä omaa alkoholinkulutustaan, olemme saavuttaneet tavoitteemme pelin kanssa”, sanoo pelikehittäjä Jussi Loukiainen. ”Lydia ei ole opetuspeli alkoholin haitoista, vaan hyvä ja turvallinen pahanmielenpeli, jonka tarkoitus on nostattaa pelaajassa tunteita ja ajatuksia. Saamamme palautteen mukaan tavoitteemme on täyttynyt lukuisia kertoja, mutta työ alkoholihaittojen vaikutusten ymmärtämiseksi on vielä kesken”, jatkaa Loukiainen.

Lasisen lapsuuden kokeneille peli voi toimia apuna vaikeiden kokemusten käsittelyssä ja peli voi laajentaa myös lasisen lapsuuden kokeneiden läheisten ymmärrystä aiheesta. ”Pelissä käsiteltävät aiheet ovat vaikeita, mutta on hyvä muistaa, että apua on tarjolla. Esimerkiksi yhteistyökumppanimme A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -ohjelma tarjoaa tukea vaikeiden muistojen työstämiseen”, sanoo Valtonen.

Alun perin englanninkielisenä tuotettu ja maksullinen pc-peli on nyt julkaistu ilmaisena mobiiliversiona ja käännetty suomeksi. Alko tarjoaa yli 18-vuotiaille tarkoitetun pelin maksuttomasti kaikille suomalaisille iOS- ja Android-sovelluskaupoissa.

Lataa peli käyttöön iOS-laitteelle.

Lataa peli käyttöön Android-laitteelle.