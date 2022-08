Alkon puolivuosikatsaus 1–6/2022: Alkon palvelu jälleen kaupan alan parasta

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Myynti tammi-kesäkuussa oli 38,5 (43,5) miljoonaa litraa, joka oli 11,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Alkon myynti oli alkuvuonna koronaa edeltävän vuoden 2019 tasolla (38,6 miljoonaa litraa). Koronarajoituksista luopumisen jälkeen alkoholin myyntiä on palautunut ravintola-anniskeluun, ja alkoholin matkustajatuonti on lähtenyt kasvuun.

Alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 558,4 (618,1) miljoonaa euroa, joka oli 59,7 miljoonaa euroa (9,7 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkoholijuomaveroa tuloutettiin valtiolle alkuvuoden aikana 287,8 (319,1) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 18,0 (28,8) miljoonaa euroa ja kauden voittooli 12,7 (24,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli huomattavasti korkeampi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019, jolloin se oli 11,5 miljoonaa euroa. Kauden voitto (12,7 miljoonaa euroa) oli 3,4 miljoonaa euroa korkeampi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019, jolloin se oli 9,3 miljoonaa euroa.

Alkon tuotteiden hinnat koko valikoiman osalta nousivat huhtikuun alussa maltillisesti noin 1,6 prosenttia.

Uudet myymälät avattiin Helsingin Katajanokalle, Hämeenlinnaan, Kuopioon, Porvooseen ja Vaasaan. Helsingin Pasilan toinen myymälä suljettiin. 17 myymälää uudistettiin.

Verkkokauppaostokset vähenivät, mutta niiden osuus myynnistä kasvoi ollen 1,4 (1,3) prosenttia.

Asiakkaat arvioivat Alkon palvelun kaupan alan parhaaksi Kansallisessa asiakaspalvelupalaute -kyselyssä arvosanalla 8,56 (8,58).

Vuonna 2021 aloitettu Alkon vastuullisuustyön yksinäisyysteema jatkuu myös vuonna 2022. Osana teemaa toteutettiin alkuvuonna #perjantaipuhelu-viestintäkampanja myymälöissä ja Alkon eri viestintäkanavissa.

Vihreä valinta -merkittyjen tuotteiden myynti alkuvuonna oli noin 50 prosenttia kokonaislitramyynnistä.

Vuoden 2022 näkymät

Koronarajoituksista luovuttiin alkuvuonna, jolloin alkoholin myyntiä on palautunut ravintola-anniskeluun, ja alkoholin matkustajatuonti on lähtenyt kasvuun. Toimintaympäristön kehitystä seurataan tiiviisti ja sen edellyttämiin muutoksiin reagoidaan. Poikkeuksellisen korkea inflaatio ja sen aiheuttama epävarmuus jatkuvat, mikä heijastuu myös alkoholin myyntikanaviin ja luo kustannuspaineita.

Alko jatkaa systemaattisesti toiminnan kehittämistä ja kustannustehokkuuden varmistamista. Alkon koko vuoden myynti ja liikevoitto tulevat jäämään vuoden 2021 tasosta.

Toimitusjohtaja Leena Laitinen:

Alkon alkuvuoden myynnissä ja tuloksessa näkyivät koronarajoituksista luopuminen vuoden 2022 alussa. Myyntilitrat olivat alkuvuonna koronaa edeltävän vuoden 2019 tasolla. Alkoholin myyntiä on palautunut ravintola-anniskeluun, ja alkoholin matkustajatuonti on lähtenyt kasvuun. Poikkeuksellinen, kiihtyvä inflaatio on vaikuttanut suomalaisten kulutuskäyttäytymiseen ja hidastanut talouden kasvua. Alkon tuotteiden hinnat koko valikoiman osalta nousivat huhtikuun alussa maltillisesti noin 1,6 prosenttia.

Myimme tammi-kesäkuun aikana 38,5 (43,5) miljoonaa litraa juomia. Alkoholijuomaverollinen liikevaihtomme oli 558,4 (618,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 18,0 (28,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli huomattavasti parempi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019, jolloin se oli 11,5 miljoonaa euroa.Kustannukset/liikevaihto -tunnusluku oli 27,6 (24,9) prosenttia. Liiketoiminnan muut kulut olivat inflaation tuomista kustannuspaineista huolimatta viime vuoden tasolla. Olemme reagoineet kustannustasoon liikevaihdon laskiessa ja seuraamme kustannuksia tarkasti. Henkilöstökustannuksissa oli pientä kasvua muun muassa yleiskorotusten seurauksena. Kustannuksia nostivat myös liiketilojen vuokratasojen nousu. Liiketoiminnan muut kulut olivat kustannuspaineista huolimatta viime vuoden tasolla.

Tavoitteenamme on edelleen tarjota asiakkaille maailmanluokan palvelua ja olla vastuullisuuden edelläkävijä. Teimme strategiapäivityksen alkuvuoden aikana laajasti yhdessä eri sidosryhmiemme ja henkilöstön kanssa ja päivitetty strategia otetaan käyttöön syksyllä.

Avasimme alkuvuonna suunnitelmamme mukaisesti uudet myymälät Helsingin Katajanokalle, Hämeenlinnaan, Kuopioon, Porvooseen ja Vaasaan sekä lakkautimme toisen myymälän Helsingin Pasilasta. Verkkokauppamme tarjoaa asiakkaille eri puolilla Suomea tasapuolisen mahdollisuuden tutustua ja tehdä ostoksia koko yli 11 000 tuotteen valikoimasta. Verkkokauppaostokset vähenivät alkuvuoden aikana 27,2 prosenttia, mutta niiden osuus myynnistä kasvoi ollen 1,4 prosenttia.

Asiakkaamme arvioivat Taloustutkimuksen asiakaspalvelumittauksessa palvelumme jo 13. vuotta peräkkäin kaupan alan parhaaksi. Asiakkaat olivat tyytyväisiä verkkokauppaamme (NPS-suositteluindeksi* 78) ja asiakaspalvelukeskukseemme (NPS 83).

Olemme jatkaneet digitaalisten palvelujen kehittämistä asiakkaille entistä sujuvimmiksi. Olemme muun muassa tuoneet mobiilipalveluun asiakkaiden toivomia filttereitä tuotehakua helpottamaan sekä sujuvoittaneet asiakkaan omien muistiinpanojen tekemistä. Verkkokaupassa olemme parantaneet navigointia, tuotehakuja ja hakutulosten esittämistä.

Kehitimme henkilöstömme palvelu- ja tuoteosaamista digitaalisten valmennusten ja itseopiskelun lisäksi pitkän tauon jälkeen myös lähikoulutuksina. Olemme satsanneet yhteisöllisyyteen, vuorovaikutukseen ja monimuotoisuuteen muun muassa erilaisilla valmennus- ja kehittämistilaisuuksilla, kuten johtamisvalmennuksella. Etenemme myös erityisryhmien työllistämisprojektissa. On tärkeää, että koko henkilöstömme voi hyvin ja viihtyy työyhteisössämme.

Vastuullisuuden painopisteitämme ovat alkoholihaittojen vähentäminen, yksinäisyyden ennaltaehkäiseminen ja toimintamme ilmastovaikutusten pienentäminen. Osana Alko 90 -juhlavuotta toteutetulla Alkoholiton kioski -kiertueella halusimme tuoda esiin yhtiömme tehtävää ja valikoimassamme olevia alkoholittomia vaihtoehtoja. Toistimme alkuvuonna yksinäisyysteeman #perjantaipuhelu-kampanjan, jolla haluamme kannustaa suomalaisia kohtaamaan toisiaan. Vihreä valinta -merkityt tuotteet tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden vastuullisempiin valintoihin. Niiden myynti alkuvuonna oli noin 50 prosenttia myydyistä litroista.

Vietämme Alko 90 -vuottamme osana arjen tekemistämme. Huolehdimme tehtävämme mukaisesta vastuullisesta alkoholin myynnistä ja maailmanluokan palvelusta. Kehitämme toimintaa jatkossa, kuten tähänkin asti, yhdessä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.