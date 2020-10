Alkon syyskuun myyntitiedote: myynti kasvoi 15,5 prosenttia

Alkon myynti kasvoi syyskuussa 15,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Alkoholin kokonaiskulutus vähentynyt korona-aikana. Osassa maata toivotaan asiakkailta myymälöissä maskin käyttöä.

Alkon litramyynti kasvoi syyskuussa edellisvuoteen verrattuna 15,5 prosenttia. Roseeviinien myynti lisääntyi prosentuaalisesti eniten ja niitä myytiin 40,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kuohuviinien myynti kasvoi 20,2 prosenttia, valkoviinien 19,2 prosenttia, punaviinien ja muiden väkevien - kuten konjakkien, rommien ja viskien - 16,8 prosenttia. Alkoholittomien myynti nousi 9,8 prosenttia. Syyskuussa asiakkaita kävi edellisvuotta 8,8 prosenttia enemmän. Viime vuoden tammi-syyskuun myyntiin verrattuna Alkon myynti on kasvanut 12,4 prosenttia. Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset erittelyt löytyvät myyntitilastoista.

”Korona-aikana kysyntä on kohdistunut erityisesti viineihin, jotka vastaavat litramyynnin kehityksestä lähes 80 prosenttia. Muiden väkevien ryhmässä erityisesti rommit ja viskit ovat kasvattaneet myyntiä viime vuoteen verrattuna”, toteaa liiketoimintajohtaja Kari Pennanen.

Alkoholin kokonaiskulutus vähentynyt korona-aikana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 7. lokakuuta julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaiset vähensivät alkoholinkulutustaan koronaepidemian ensiaallon aikana huhti-kesäkuussa noin 10 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Laskun syiksi THL arvioi alkoholin myyntikanavien määrän supistumista rajoitusten ja kieltojen vuoksi, sosiaalisen elämän vähenemistä ja myös huolta toimeentulosta.

”Se, että alkoholin kokonaiskulutus ei ole noussut, on hyvä uutinen. Alkon korona-ajan myynnin kasvussa isoin tekijä on jakelukanavien muutos: ravintolat ovat olleet osan aikaa kiinni ja matkustajatuonti on merkittävästi vähentynyt", sanoo Pennanen.

Asiakkaille alueellisia suosituksia maskin käytöstä

Alko noudattaa kasvosuojainten käytössä viranomaisten suosituksia. Alko suosittelee maskin käyttöä asiakkailleen niillä alueilla, joilla on annettu aluekohtainen suositus. Asiakaspalveluhenkilöstö myymälöissä käyttää suojavisiiriä tai kasvomaskia aluekohtaisten suositusten mukaisesti. Alkossa seurataan viranomaisohjeita ja linjauksia muutetaan tarvittaessa.

”Haluamme edelleen taata mahdollisimman turvallisen asioinnin näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa niin henkilöstöllemme kuin asiakkaillemme. Turvallisuusohjeet ja suositukset maskinkäytöstä ovat meidän kaikkien parhaaksi ja toivomme, että niitä noudatetaan. Jokaisen omilla toimilla on iso vaikutus koronan leviämisen estämisessä”, painottaa Pennanen.