Alkon syyskuun myyntitiedote. Viiniltä haetaan sadonkorjuupöytään runsasta makua.

Alkon litramyynti laski syyskuussa 4,8 prosenttia verrattuna vuoden 2021 syyskuuhun. Myynti litroissa oli 6,2 miljoonaa litraa, kun se vuotta aiemmin elokuussa oli 6,6 miljoonaa litraa.

Syyskuussa panimotuotteiden litramyynti laski 4,8 prosenttia, viinien 5,5 prosenttia ja väkevien 3,4 prosenttia verrattuna vuoden 2021 syyskuuhun. Alkoholittomien myynti kasvoi 2,2 prosenttia.

Punaviinien litramyynti laski 7,6 prosenttia, kuohuviinien 7,1 prosenttia ja valkoviinien 3,1 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Roseeviinien myynti oli viime vuoden tasolla. Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta (linkki tilastoihin).

Syksyn pimenevissä illoissa suositaan tuhdimpia viinejä

Syyskuun viilenevät ja pimenevät illat ovat nostaneet tuhdimpien viinien kysyntää kesän raikkauden jälkeen.

Alkon viinien makutyypit kertovat miltä viini maistuu ja minkä ruoan kanssa ne ovat parhaimmillaan. Punaviineissä suurin kysyntä ja valikoima on mehevissä ja hilloisissa makutyypeissä kun valkoviinejä hallitsee pirteys ja hedelmäisyys.

”Syksyn tulosta kertoo se, että rotevat ja voimakkaat punaviinit kasvattivat myyntiään lähes viidenneksellä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös valkoviineissä haetaan voimakkaampia makuja. Runsaat ja paahteiset valkoviinit kasvattivat myyntiä reilut 18 prosenttia”, kertoo tuoteviestintäpäällikkö, Master of Wine, Taina Vilkuna.

Vilkunan mukaan nämä runsaammat viinit sopivat hyvin satokauden loppupuolen juurevampien ja muhevampien makujen seuraan.

Pakkaus ei ole makuasia. Vaan ilmastoasia.

Juomapakkauksella on merkittävä ilmastovaikutus. Viinin ja oluen tuotannossa suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät juomapakkausten valmistuksesta. Alkon yksi tärkeimmistä ympäristötavoitteista on puolittaa juomapakkauksista aiheutuvat ilmastopäästöt vuoden 2030 loppuun mennessä.

”Olemme syksyn pakkauskampanjallamme halunneet tuulettaa mielikuvia muuhun kuin lasipulloon pakatun juoman laadusta. Pakkaus ei juomaa pahenna, vaan voi parhaimmillaan olla ympäristöteko”, Vilkuna painottaa.

Tällä hetkellä Alkon vakiovalikoiman tuotenimikkeistä reilut 30 prosenttia on ympäristöystävällisessä pakkauksessa, ja noin 16 prosenttia kevyemmässä lasipullossa.

”Alkoholijuomateollisuudessa lasipulloon pakkaamisella on pitkät perinteet, joissain tuotantoalueilla se on myös lakisääteistä. Me Suomessa ja muissa Pohjoismaissa olemme hyvinkin avoimia uusille pakkaustyypeille, mutta näin ei ole kaikkialla. Kysymys onkin isosti myös kulttuurin muutoksesta.”