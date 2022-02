Alkon tammikuun myyntitiedote – litramyynti laski 3,3 prosenttia

Alkon litramyynti laski tammikuussa 3,3 prosenttia verrattuna vuoden 2021 tammikuuhun. Myynti litroissa oli 5,3 miljoonaa litraa.

Punaviineissä litramyynti laski 5,6 prosenttia, valkoviineissä 1,3 prosenttia, panimotuotteissa 2,4 prosenttia ja väkevissä 3,6 prosenttia. Kuohuviinien myynti kasvoi prosentin verran, roseeviinien myynti kasvoi 4,4 prosenttia. Alkoholittomien myynti oli edellisvuoden tasolla. Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

Tammikuun osuus vuoden kokonaismyynnistä on normaalisti noin 6 prosenttia, kun keskimääräinen kuukausi on vähän yli 8 prosentin tasolla.

”Tammikuu on Alkolle myynnillisesti hiljaisempi kuukausi. Pitkä juhlakausi päättyy ja palataan taas arkeen. Moni pohtii elämäntapojaan vuoden alussa uusiksi, ja tipaton tammikuu on monelle perinne”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.



”Ylipäätään omaan hyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja myös juomavalintoja tehdään vastuullisemmin. Alkoholittomien kysyntä on meillä moninkertaistunut viime vuosien aikana ja sama trendi jatkuu.”

Kevyt lasipullo voittaa ympäristöystävällisyydessä perinteisen

Alkon Vihreä valinta -merkintä kertoo juoman tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen.

”Raportoimme jatkossa Vihreä valinta -tuotteiden myyntiä myös symboleittain. Tammikuussa Vihreä valinta -tuotteiden myynti kasvoi kokonaisuudessaan lähes 34 prosenttia”, Aho toteaa.

Juomat pakkauksineen muodostavat Alkon organisaatiohiilijalanjäljestä suurimman osan. Juomien valmistus muodostaa 53 prosenttia hiilijalanjäljestä ja juomapakkausten valmistaminen 24 prosenttia. Viinillä ja oluella juomapakkausten osuus ympäristövaikutuksista on lähes puolet, kun taas väkevissä alkoholijuomien ympäristövaikutukset syntyvät suurimmaksi osaksi juomatuotannon energiankulutuksesta.

Mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienemmät ovat sen ilmastovaikutukset. Suurimmat päästöt ja ilmastovaikutukset juomalitraa kohden ovat lasipullolla ja pienimmät hanapakkauksella.

Ahon mukaan ilmastovaikutusten kannalta pakkauksen paino ja kokoluokka ovat olennaisia kriteereitä.

”Kevyen lasipullon hiilijalanjälki on noin 22 prosenttia pienempi perinteiseen lasipulloon verrattuna. Kevyempään lasipulloon pakatut tuotteet löytyvät meiltä ympäristövastuullinen pakkaus -symbolin alta. Tammikuussa niiden myynti kasvoi 12 prosenttia, erilaiset pakkausvaihtoehdot kiinnostavat asiakkaitamme.”





Alkon myyntitilastoista



Alko on siirtynyt tammikuusta 2022 alkaen raportoimaan kuukausittaisia myyntejä verkkosivuillaan interaktiivisella raportointipohjalla ja on luopunut aiemmin käytössä olleista pdf-raporteista. Uudella raportointimallilla käyttäjän on aiempaa vaivattomampaa vertailla myyntilukuja ja nähdä myynnin kehitystä raporteilla myös graafeina. Uusi raportointimalli mahdollistaa myös esimerkiksi maakuntakohtaiset myyntivertailut tuoteryhmittäin.

Alko julkaisee kuukausittain lukuisia eri myyntitilastoja kuten Alkon myynti tuoteryhmittäin, maakunnittain, hintaryhmittäin, alkuperämaittain ja makutyypeittäin. Myynti raportoidaan tilastoissa tuhansissa litroissa. Viimeinen kausi on viimeisin päivittynyt kuukausi. Litrat vuoden alusta kertovat myynnin kumulatiivisesti.

Tilastot julkaistaan alko.fi-verkkosivujen myyntitilastot sivulla. Tilastot eivät ole suoraan verrannollisia keskenään edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, koska myyntipäivät (kuten myyntipäivien lukumäärät, pyhäpäivien ajankohta, viikonpäivät) vaihtelevat kuukausittain. Julkaistuissa tilastoissa ei tätä myyntipäivien vaihtelua ole otettu huomioon.