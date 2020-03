Alkon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019: Alkon tulos odotetulla tasolla

Alkon vuoden 2019 tulos oli suunnitelman mukaisella tasolla heikentyen edellisvuodesta liikevaihdon laskiessa. Koronavirustilanteessakin on tärkeää muistaa maltti alkoholin käytössä.

Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 1144,0 miljoonaa euroa (1 153,6). Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa oli 558,3 miljoonaa euroa (564,3). Liikevaihdon laskuun vaikutti 5,5-prosenttisten alkoholituotteiden myynti päivittäistavarakaupoissa vuoden 2018 alusta. Liikevoitto oli 40,1 miljoonaa euroa (46,0) milj. euroa, joka on 3,5 prosenttia alkoholijuomaverollisesta liikevaihdosta (4,0). Alkon tulos heikkeni edellisvuodesta liikevaihdon laskiessa. Yhtiö reagoi volyymin laskuun tehostamalla toimintaansa ja parantamalla kustannustehokkuuttaan. Tulos oli suunnitelman mukaisella tasolla.

Toimitusjohtaja Leena Laitinen:

Alkoholin litramyynti laski edellisvuodesta vuonna 2018 tulleiden alkoholilain muutosten ja vuosina 2018 ja 2019 toteutettujen veronkorotusten seurauksena. Asiakkaamme ostivat vuonna 2019 yhteensä 82,1 (85,3) miljoonaa litraa juomia.

Tehtävämme on myydä alkoholia vastuullisesti sekä palvella asiakkaitamme ja hyvinvointiyhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Suomalaisista 62 (59) prosenttia on sitä mieltä, että Alko ja sille annettu yksinoikeusasema ovat hyviä tapoja rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. Kehitys on ilahduttava: tulos vahvistui viime vuoden takaisesta mittauksesta.

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Vastuullisuus on tärkeä arvo kaikille alkolaisille, ja sen toteutuminen varmistetaan päätöksenteossa ja kaikkien työssä. Vuonna 2019 vastuullisuuden tärkeimmät toimenpiteet olivat vastuullisen alkoholin myynnin varmistaminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, ympäristövastuullisemman juomavalikoiman kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen juomien hankintaketjun eri vaiheissa. Kaikesta tästä olemme kertoneet yksityiskohtaisemmin vuosikertomuksessamme. Lisäksi Alko viestii alkoholin terveydellisistä ja sosiaalisista haitoista sekä tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Toimintamme kehittämisessä ovat mukana niin asiakkaamme, tavarantoimittajamme kuin henkilöstömme. Keväällä 2019 lanseeraamaamme mobiilisovellusta kehitettiin vahvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Lähes 5 000 asiakkaan Neuvonantajat-raati on antanut kehitysideoita niin kasvokkain tapaamisissa kuin verkkokyselyn kautta. Viime vuonna jokainen alkolainen osallistui keskimäärin viiteen koulutuspäivään varmistaaksemme erinomaiset asiakaskohtaamiset, niin tuoteosaamisen kuin palvelun. Uudistettu strategiamme vietiin osaksi arkea muun muassa pelillisin keinoin digitaalisen verkkopelin avulla. Myymälöiden henkilöstö tekee työvuoroja eri myymälöissä, ja lisäksi johto ja toimistoväki työskentelevät myymälöissä sesongeissa. Näin kehitämme kaikkien osaamista ja lisäämme yhteistä ymmärrystä toinen toistemme arjesta.

Alkolla oli vuoden 2019 lopussa 361 (359) myymälää, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Myymäläverkostoa täydensi 100 (65) noutopistettä. Myymälöissä kävi 54,2 (55,3) miljoonaa asiakasta. Verkkokaupassa oli vuoden päätteeksi yhteensä yli 95 500 rekisteröitynyttä asiakasta ja maalikuussa lanseeratulla mobiilisovelluksella lähes 45 000 käyttäjää.

Alkon palvelua mitataan Taloustutkimuksen tekemällä Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimuksella (KAP). Asiakkaat arvostivat palvelumme kaupan alan parhaaksi 11. kerran peräkkäin.

Koronaviruksen vaikutus Alkoon

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on poikkeuksellinen. Alkossa seurataan viranomaisohjeita ja päivitetään toimintatapoja ja -ohjeita niiden pohjalta.

Aiemmin tehtyjen toimenpiteiden lisäksi Alko asentaa kaikkien myymälöidensä kassoille läpinäkyvästä pleksilasista valmistetut suojat. Ensimmäisten suojalasien asennus on alkanut tänään. Lisäksi Alkon henkilöstöllä on oikeus halutessaan käyttää asiakaspalvelussa hengityksensuojainta.

”Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman hyvin huolehtimalla niin asiakkaidemme kuin henkilöstömme hyvinvoinnista. Toivon, että huomioimme toinen toisemme ja noudatamme tilanteen vaatimia ohjeistuksia. Muistetaan maltti ja kohtuus alkoholinkäytössä”, sanoo toimitusjohtaja Leena Laitinen.

Koronavirustilanteessa Suomen rajat ovat kiinni matkustukselta ja suuri osa ravintoloista on suljettu. Osa alkoholin matkustajatuonnista ja ravintoloiden anniskelumyynnistä ohjautunee Alkoon päivittäistavarakauppojen ohella.

Kriisin alussa maaliskuun alkupuolella asiakasmäärä oli normaalia maaliskuuta vilkkaampaa ja keskiostos suurempi. Myynti kuitenkin vaihtelee voimakkaasti päivittäin ja myymälöiden välillä. Kysyntä on kohdistunut viinien hanapakkauksiin. Myös väkevien kysyntä on lisääntynyt. Kuohuviinien myynti on laskenut. Alko julkaisee maaliskuun myyntitilastot huhtikuussa viikolla 16.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa Alko tulee vastaan niitä tavarantoimittajiaan, joilla nopeasti muuttuneen toimintaympäristön vuoksi on haasteita maksuvalmiudessa ja jotka toivovat lyhyemmän maksuajan myyntilaskujensa maksamiseen.

Alkon verkkokauppa ja lähes kaikki myymälät palvelevat normaalisti. Noin kymmenessä myymälässä on aukioloaikoja lyhennetty. Asiakkaita suositellaan tarkistamaan oman myymälän aukioloaika verkkosivuilta tai mobiilisovelluksesta.