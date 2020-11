Alkuviikon sateet ja tulvat ennakoituja pienempiä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla

Vattenföringen i åarna längs kusten ökade till vårflödesnivå (landskapen i Österbotten) 28.10.2020 13:34:58 EET | Tiedote

Under tisdagen steg åarna längs den österbottniska kusten till nivån för ett genomsnittligt vårflöde och delvis till och med över. Flödesvattnet spred sig ställvis ut på åkarna och i skogarna. Vattnet störde även användningen av några mindre vägar. Vattenföringen i åarna söder om Vasa är på väg att minska, men kommer enligt prognoserna att vara stor ännu under ett par dagar. Nederbördsmängden under de senaste dagarna har ställvis varit över 50 mm. Regnet syns också i vattenstånden i de österbottniska landskapens sjöar och konstgjorda sjöar.