Alma Talentin medioiden tilaajasisällöt Retrieverin mediaseurantaan

- Retrieverin tavoitteena on tarjota asiakkailleen mahdollisimman kattavaa mediadataa, jotta heillä on käytössään paras mahdollinen tilannekuva. Alma Talentin talousjournalismi on tärkeä osa suomalaista mediamaisemaa. Tämän sopimuksen myötä parannamme entisestään palveluamme kaikille asiakkaillemme, iloitsee Retriever Suomi Oy:n toimitusjohtaja Mika Roman.

- Maksumuurit ovat normaali tapa varmistaa, että journalistisesta työstä saadaan asianmukainen korvaus. Se luo kuitenkin haasteen sellaisille mediaseurantayrityksille, jotka eivät ole valmiita maksamaan mediatiedosta. Ilmaisen ja vapaasti verkossa löytyvän sisällön määrä laskee. Samalla mediaseurantapalvelut voivat löytää yhä vähemmän olennaisia osumia asiakkailleen, jolleivat ne tee sopimuksia mediatalojen kanssa. Retriever haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä suomalaisten mediakustantajien kanssa, jotta asiakkaamme saavat maksumuureista huolimatta heitä koskettavat artikkelit, Roman jatkaa.



Alma Talentin medioihin kuuluvat mm. Kauppalehti, Talouselämä ja Tekniikka&Talous. Jatkossa Retrieverin hakukone löytää ja indeksoi kaikki Alma Talentin medioiden journalistiset sisällöt, joten kaikki asiakkaiden maininnat päätyvät mediaseurantaraporttiin. Sisällöt ovat kokonaisuudessaan luettavissa vain tilauksella, joka ostetaan suoraan Alma Talentilta.



- Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä Retrieverin kanssa painettujen medioidemme osalta. Meillä on monia yhteisiä yritysasiakkaita, joilla on medioidemme tilaus sekä sopimus mediaseurannasta Retrieverin kanssa. Uusi palvelu tuottaa heille todellista lisäarvoa ,arvioi Alma Talentin medioiden kaupallinen johtaja Johanna Suhonen.