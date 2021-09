Alskatientien kävelysiltä valaistaan vihreäksi osana maailmanlaajuista Light Up For Mito -tapahtumaa

Vaasan kaupunki osallistuu maailmanlaajuiseen Light Up For Mito -valaisutapahtumaan 25.-26.9.2021 valaisemalla Alskatintien kevyen liikenteen sillan vihreäksi, joka on mitokondriotautien teemaväri.

Aiempina vuosina vihreäksi on valaistu muun muassa Rooman Colosseum, Niagaran putoukset ja Tampereen Näsinneula. Tänä vuonna tavoitteena on valaista yli 40 kohdetta pelkästään Suomessa. Mitokondriot ovat solun energiavoimalaitoksia, joihin liittyvät taudit ovat periytyviä, harvinaisia ja eteneviä monella eri tavoin ilmeneviä sairauksia. Sairastuneet kärsivät muun muassa energiantuotannon ja aineenvaihdunnan ongelmista, lihassairauksista, diabeteksesta, näkö- ja kuulovammoista, maksaviasta, sydäntaudista ja epilepsiasta. Mitokondriotauti etenee, vammauttaa ja vie työkyvyn, eikä parantavaa hoitoa vielä ole. Suomessa diagnosoituja potilaita on noin 1000. Mitokondriotaudit tunnetaan huonosti. Moni sairastunut on sen takia ilman diagnoosia, apua ja tukea. Mitokondrioyhdistys ry on valtakunnallinen potilasyhdistys, joka tukee sairastuneita ja tekee työtä tietoisuuden levittämiseksi. Lisätietoa löydät Mitokondrioyhdistys ry:n Facebookista ja Instagramista, sekä verkkosivuilta. Valaisukohteet löytyvät sosiaalisesta mediasta tunnisteella #lightupformito

