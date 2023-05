Alstom ja Tanskan valtion rautatiet (DSB) esittelivät täysikokoisen mallin uuden IC5-junan vaunusta

• IC5 Coradia Stream -junan maketti paljastettiin tänään Kööpenhaminassa

• Vahvistaa näkemystä siitä, että nämä uudet junat takaavat nopean liikkuvuuden koko maassa ja parantavat matkustuskokemusta

• Merkittävä sadan Coradia Stream -junan puitesopimus

11.5.2023– Alstom, älykkään ja kestävän liikenteen globaali johtaja, ja Tanskan valtion rautatiet (DSB) esittelivät tänään tanskalaisille täysikokoisen mallin uusista IC5 Coradia Stream -junista. Tilaisuudessa olivat läsnä DBS:n toimitusjohtaja Flemming Jensen, Alstomin Tanskan-toimitusjohtaja Emmanuel Henry sekä eri sidosryhmiä.

Huhtikuussa 2021 Alstom ja DSB allekirjoittivat historiallisen puitesopimuksen, jonka arvo on 2,6 miljardia euroa. Sopimukseen sisältyy sadan Coradia Stream -junan toimitus sekä täyden palvelun kunnossapito 15 vuodeksi. Suunnittelu- ja valmistusprosessin helpottamiseksi Alstom teki uudesta IC5-junasta täysikokoisen mallin.

IC5-junavaunun täysikokoisessa mallissa istuimet, pöydät ja muut sisätilojen varusteet ovat paikallaan, ja sen avulla varmistetaan junan toimintojen ja suunnittelun toimivuutta eri sidosryhmien kanssa – mukaan lukien DSB:n asiakkaat ja henkilökunta. Sisustuksen suunnittelussa ensisijalle on asetettu poikkeuksellinen matkustuskokemus ja mukavat istuimet, sillä niiden avulla asiakkaat voivat rentoutua ja työskennellä matkansa aikana. Uudessa muotoilussa on parannettu matkustusominaisuuksia, esimerkiksi pöytätilaa on levennetty, tuoleja voi kallistaa ja matkustajilla on omat käsinojat, lukuvalo ja latausmahdollisuudet omalla paikallaan. IC5-junassa on myös enemmän näyttöjä kuin nykyisissä DSB:n junissa näyttämässä matkustajille reaaliaikaista tietoa matkasta.

Pieniä muutoksia on odotettavissa ennen suunnitelmien lukkoonlyömistä, mutta IC5-junavaunun täysimittaisen maketin yksityiskohdista asiakkaat ja työntekijät voivat jo saada vilauksen siitä, mitä on odotettavissa.

”Olemme saavuttaneet tärkeän virstanpylvään yhdessä Alstomin kanssa. Muutaman vuoden kuluttua IC5-junat ovat Tanskan ilmastoa säästävän, mukavan ja tehokkaan junaliikenteen selkäranka. Kun junien suunnittelu lopulta jäädytetään, IC5-junien tuotanto voi alkaa”, sanoo Flemming Jensen, DBS:n toimitusjohtaja.

”Tiiviissä yhteistyössä DSB:n kanssa olemme nyt saavuttaneet tärkeän virstanpylvään IC5-junan suunnittelussa ja luoneet täysimittaisen mallin. Nyt odotamme pääsevämme valmistamaan ja toimittamaan junia, jotka perustuvat hyväksi havaittuun Coradia Stream -junaperheeseemme. Siinä yhdistyvät innovaatio, kestävyys ja matkustusmukavuus parhaalla mahdollisella tavalla. Junan yksityiskohdat on räätälöity Tanskaa varten, joten tällaista junaa ei ole missään muualla”, sanoo Alstomin Tanskan-toimitusjohtaja Emmanuel Henry.

Uusi IC5-juna perustuu Alstomin viimeisintä tekniikkaa edustavaan, matalalattiaiseen ja suorituskykyiseen Coradia Stream -EMU-sähköjunaan (multiple electric unit). Se vastaa nykypäivän lähijuna- ja IC-liikenteen vaatimuksiin. Coradia Streamin modulaarisen rakenteen ansiosta liikennöitsijät voivat valita kokoonpanon ja sisustuksen, jotka soveltuvat parhaiten niiden markkinoihin ja kaupalliseen strategiaan. Jo yli 1 000 Coradia Stream -junaa on tilattu muun muassa Italiaan, Luxemburgiin ja Alankomaihin osoituksena junien toimivuudesta. Junaperheessä on junaversioita, joilla ei ole suoria päästöjä lainkaan, kuten akku- tai vetyversioita sähköistämättömille radoille. Erityinen suuren kapasiteetin ratkaisu täydentää valikoiman. Alstomin vastuullisessa palvelumallissa otetaan lisäksi huomioon tuotteen koko elinkaari alkuperäisestä suunnittelusta käyttöiän loppuun, mikä maksimoi DSB:n investoinnin arvon.

IC5-junia on muokattu vastaamaan Tanskan rautatieverkon vaatimuksia. 200 km/h:n huippunopeus varmistaa nopean liikkuvuuden koko maassa. Ne ovat edellytys rautateiden parhaillaan käynnissä olevien suurten infrastruktuurihankkeiden täysimääräiselle hyödyntämiselle. Hankkeisiin kuuluvat esimerkiksi sähköistys ja uudet opastinlaitteet.

IC5-junat korvaavat IC3-, IC4-, IR4- ja Øresund-junat, jotka poistetaan käytöstä vähitellen ajan mittaan. Uudet junat toimivat suurnopeus-, intercity- ja lähiliikennejunina.

Kaikki uusissa IC5-junissa käytetyt materiaalit ovat saaneet innoituksensa tanskalaisesta muotoiluperinteestä. Istuinten kangas on esimerkiksi pääosin villaa, jolloin istuimille ei tarvitse tehdä ympäristölle haitallista pintakäsittelyä. Kaikki tuotteet ja materiaalit ovat ympäristömerkittyjä, ja jopa 96 prosenttia junasta voidaan kierrättää. IC5-junassa on viisi vaunua, joissa on 300 paikkaa. Vaunujen sisäänkäynnissä on matalat lattia, polkupyörille ja lastenvaunuille on hyvät muunneltavat alueet, ja matkatavaroille on jopa enemmän säilytyspaikkoja kuin nykyisissä junissa.

Alstom on ollut Tanskan markkinoilla 20 vuotta ja myynyt maahan yli 500 lähiliikennejunaa sekä maailmanluokan opastinjärjestelmiä. Tanskassa Alstom toimittaa parhaillaan ERTMS- opastinjärjestelmiä Banedanmarkille radoille Itä-Tanskassa ja junalaitteisiin valtakunnallisesti.

Alstom™ ja Coradia Stream™ ovat Alstom-konsernin suojattuja tavaramerkkejä.

