Alueellinen valmiustoimikunta: Nuorten motivointia vastuulliseen toimintaan jatkettava (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 17. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 20.10.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla tautitilanne on perustasolla.

Alueella on voimassa valtioneuvoston laaja valtakunnallinen etätyösuositus. Kasvomaskien käyttö on laajentunut 12.10. alkaen kaikkiin niihin terveydenhuollon potilaskontakteihin, joissa turvaväliä ei voida pitää. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien ihmisten suojaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa on tärkeää.

COVID-19 pandemian torjunta tapahtuu alueellisella ja paikallisella tasolla. Epidemian seurantaa ja arviointia johtavat sairaanhoitopiirien koronakoordinaatioryhmät asiantuntijoiden keräämään tietoon perustuen. Mukana alueellisessa koronanyrkissä ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (Kainuussa Kainuun sote), Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, elyn ja thl:n edustus.

Alueellisen valmiustoimikunnan avauspuheenvuorossaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen totesi, että maan hallitus kokoontuu torstaina tekemään periaatepäätöksen ohjauksesta, jolla selkeytetään viime viikon linjauksia eri epidemiavaiheiden suosituksista.

Yhteistyö alueella on toiminut erinomaisesti sairaanhoitopiirien, avin, elyn, thl:n ja kuntien kesken. Alueemme kaikilla kunnilla on hyvä valmius toimia, jos tilanne niin vaatii. Varotoimet ovat toimineet hyvin ja eri toimijoiden tietoisuus on korkealla tasolla.

Alueellinen viestintä on tärkeä hoitaa hyvin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on julkaissut uuden koronainfo sivuston: oyskorona.fi, josta löytyy ajantasainen tieto Pohjois-Pohjanmaan tautitilanteesta ja rajoituksista. Kainuun sotella sivut ovat ositteessa: sote.kainuu.fi > koronainfo. Kannattaa seurata alueellista tiedotusta.

Lähipäivät näyttävät oliko syyslomilla vaikutusta epidemiatilanteeseen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valmistelee parhaillaan rajoituspäätöksiä marraskuulle.

Alueellinen valmiustoimikunta kävi yleisesti läpi tilanteen pohjoisilla alueilla Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetus ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Veijo Kosola kertoi pandemian vaikutuksista kouluissa ja päiväkodeissa, sekä siellä tapahtuvista torjuntatoimista. Lähiopetus nähdään kunnissa erittäin tärkeänä säilyttää aina kun virustilanne antaa siihen mahdollisuuden.

Ylijohtaja Savolainen korosti, että kouluissa tapahtuva toiminta on nuorten hygieniataitojen ymmärtämiselle erittäin tärkeää.

Nuorten motivointia vastuulliseen toimintaan on jatkettava.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 3.11.2020 klo 10.00.

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, ylijohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi

Ajantasainen tieto saatavilla sairaanhoitopiirien sivustoilta

www.oyskorona.fi

sote.kainuu.fi/ >koronainfo

Aluehallintovirastojen päätökset, UKK ja työsuojelu

http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/biologiset-tekijat/korona

