Alueellisessa valmiustoimikunnassa esillä riskiarviot ja varautuminen kesälomakauteen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä alueellinen valmiustoimikunta kokoontui torstaina 8.6.2023 päivittämään alueelliseen varautumiseen liittyvän tilannekuvan ja luomaan katseen tulevaan.

Yleistilanteen osalta aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen nosti esiin Venäjän hyökkäyssodan uusimmat käänteet Ukrainassa sekä käynnissä olevat hallitusneuvottelut. Hallitusneuvottelujen tulos ratkaisee kehittymisen suunnan seuraaviksi vuosiksi niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin valtionhallinnossakin.

”Kuuden miljardin euron sopeutustoimet sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus vaikuttavat meihin kaikkiin” summasi Pukkinen.

Alueelliset riskiarviot täydentävät kansallista riskiarviota

Pelastusylitarkastaja Miia Saarimäki kertoi valmiustoimikunnalle, että aluetasolla omina prosesseinaan valmistellut alueelliset riskiarviot on saatu valmiiksi kevään aikana. Aluehallintovirastot ja pelastuslaitokset koordinoivat valmistelua laaja-alaisessa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

”Alueelliset riskiarviot käsittelevät tarkemmin kunkin alueen mahdollisia riskejä ja varautumistarpeita. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella tehdyissä arvioissa kaikille yhteisiksi riskeiksi tunnistettiin sähkökatko, tietoliikennehäiriöt, vedenjakelu ja sään ääri-ilmiöt” kertoi Saarimäki.

Alueelliset riskiarviot muodostavat yhdessä kansallisen riskiarvion kanssa valtakunnallisen eri toimijoiden yhteisen riskiarvioinnin kokonaisuuden, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu poikkihallinnollisesti. Tarkoitus on, että alueellisia riskiarviota hyödynnetään alueen toimijoiden varautumisessa yhtenä lähtökohtana kansallisen riskiarvion ohella. Hyödyntämisen paikkoja ovat esimerkiksi koulutukset, valmiusharjoitukset ja yhteinen valmiussuunnittelu.

Alueelliset riskiarviot on julkaistu sisäisen turvallisuuden portaalissa Tuovissa

Lomakauteen varauduttu huolellisesti

Edessä on Suomen kesälomakausi. Siihen on alueella varauduttu huolellisesti ja kiinnitetty huomiota erityisesti huijauksiin, joilla perinteisesti on yritetty harhauttaa kesätyöntekijöitä.

Tänä kesänä hallinnossa varaudutaan erityisesti kyberhyökkäyksiin ja niiden torjumiseen. Sijaisuusketjut on tarkistettu ja tarvittava henkilöstö varmistettu, myös lomien ajaksi.

Valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran syksyllä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston koordinoimassa alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana 46 alueen toimijaa. Yhteistyötä tehdään laajalla rintamalla. Toimijoiden välisen yhteydenpidon mahdollistaminen sekä oikean ja ajantasaisen tiedon välittäminen kaikille osapuolille on aluehallintovirastojen toiminnassa keskeisessä osassa. Kumppanuus on alueilla tiivistä ja monipuolistuu koko ajan uusien häiriötilanteiden ilmaantuessa.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582

etunimi.sukunimi@avi.fi