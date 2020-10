Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu ennustaa lievää optimismia

Vaikka korona on kurittanut ja uutiset metsäteollisuudesta ovat kertoneet Säynätsalon vaneritehtaan ja Kaipolan paperitehtaan alasajoista, Keski-Suomen tulevaisuus ei näytä niin synkältä kuin äkkiseltään voisi ajatella. Haasteita riittää, mutta toisaalta työttömyys on alkanut jo laskea, julkisia investointeja on luvassa etenkin liikenneverkolle ja mullistava koronavuosi on vauhdittamassa uusia innovaatioita ja suuntauksia muun muassa matkailualalle.

Kuluva vuosi ja varmasti vielä ensi vuosikin tullaan muistamaan täysin poikkeuksellisena aikana niin elinkeinoelämälle kuin koko yhteiskunnalle. Kun tähän lisätään vielä jo ennen koronaa havaittu kasvun hyytyminen ja erityisesti maakunnalle tärkeän metsäteollisuuden vaikeudet vanerin ja paperin kysynnässä, on Keski-Suomi ajautunut isojenhaasteiden eteen. Silti uskoa parempaan on. Esimerkiksi avoimia työpaikkoja on tarjolla jopa yllättävänkin paljon. Koronasta aiheutuneet vaikeudet jatkuvat edelleen, eikä kukaan osaa tarkalleen sanoa, missä vaiheessa pandemia voidaan katsoa kokonaan selätetyksi elinkeinoelämän kannalta. Kuitenkin samaan aikaan ongelmien keskellä on tärkeää suunnitella tulevaisuutta pidemmällä aikajänteellä. Alueellisissa kehitysnäkymissä kiteytetään edellinen seuraavasti:



Osaamisen turvaaminen, työpaikkojen turvaaminen ja tulevaisuuden menestystarinoiden tukeminen ovat ajankohtaisia. Nyt tarvitaan näkemystä ja uskallusta tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Alueellisista kehitysnäkymistä selviävät tarkemmin ja toimialoittain yksilöidysti ne vaikeudet, joita Keski-Suomi kohtasi koronan myötä. Katsauksessa valotetaan myös niitä merkkejä, jotka osoittavat kriisistä nousemisen olevan paitsi mahdollista myös jo käynnissä. Linkki: Keski-Suomen Alueelliset kehitysnäkymät II/2020 (pdf) Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Keski-Suomen osio on tehty Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton ja seutujen asiantuntijoiden yhteistyönä.

