Alueen elinvoima, mikä se on ja onko sitä?

Talouskasvussa on kysymys elintasosta ja asukkaiden hyvinvoinnista. Se on sidoksissa elintason kohenemiseen, ei kulutustavaroiden määrään. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari järjestää paneelikeskustelun to 24.3. aiheesta Alueen elinvoima, mikä se on ja onko sitä?

Ajankohta 24.3.2022, klo 13:30

Paikka Hotelli Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05800 Hyvinkää OHJELMA 13:30 Kahvitarjoilu ja verkostoituminen

14:00 Tilaisuus alkaa Avauspuheenvuoro Markku Rentto, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja. Tilaisuuden fasilitaattori Laura Ääri, päätoimittaja Aamuposti Panelistit Erja Eiro, hallintopäällikkö, Ritema Oy

Henri Uronen, konttorinjohtaja, Handelsbanken

Kristian Keinänen, hankepäällikkö, Riihimäki

Mika Sivula, aluejohtaja, Kesko

Mikko Salmela, kunnanjohtaja, Loppi

Pekka Määttänen, kunnanjohtaja, Hausjärvi

Sanna Pesula, logistiikkapäällikkö, Nordic Caraway Oy Elinvoima syntyy aktiivisuudesta, innovatiivisuudesta ja uuden etsimisestä

kasvaa rohkeudesta tehdä asioita uudella tavalla ja panostuksesta mahdollisuuksiin

positiivisena luo uusia asukkaita, työnantajia, työpaikkoja ja palveluja

on vaikuttavuutta ja päähuomion laittamista mahdollisuuksiin

ei synny ilman markkinatalouden ja talouskasvun läsnäoloa. Keskeinen kysymys on, mitkä tekijät ovat talousalueemme elinvoimatekijöitä ja kilpailuvaltteja! Tervetuloa keskustelemaan! Ilmoittaudu täältä! Lisätietoja:

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Marja Heinimäki

toimitusjohtaja, HRA-koulutusjohtaja

040 547 8563

marja.heinimaki@rihykauppakamari.fi www.rihykauppakamari.fi

Avainsanat elintasoElinvoimaHyvinvointiinnovatiivisuusmarkkinatalousTalouskasvuvaikuttavuus

