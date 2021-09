Alueen vetovoima sekä osaajien pitovoima keskiössä Itä-Suomen alueen kansanedustajien yhteisessä tapaamisessa

"Osaavan työvoiman saatavuuden vaikeutuminen on yhteinen huolemme koko Itä-Suomessa. Osaavan työvoiman saatavuusongelma näkyy jo tällä hetkellä resurssien puutteena sekä vaikeutena saavuttaa asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet useissa aluehallintoviraston valvomissa toiminnoissa.", alusti tilaisuutta Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti. Kyseessä on myös opiskelualan ja työn sekä asuinympäristön houkuttelevuus - ei pelkkä työvoiman ns. kohtaanto-ongelma. Tilanteen ratkaiseminen edellyttää laajavaikutteisia toimia ja yhteistyötä.

"Asumispalveluyksiköihin on hankaluuksia saada osaavaa henkilöstöä. Myös terveydenhuollossa henkilöstövaje vaikeuttaa hoitoon pääsyä ja hoidon toteuttamista. Hoidon tarpeeseen ei voida vastata ja näin jonotusajat voivat olla erittäin pitkiä.", totesi johtaja Ulla Ahonen. Kiinnostus kunnaneläinlääkärin työhön erityisesti pienemmillä paikkakunnilla on vähentynyt ja tämä lisää jo alalla olevien kuormittuneisuutta. Myös ravintola-alalla osa ravintoloitsijoista on joutunut lopettamaan työvoimapulan myötä.

"Varhaiskasvatuksen tuen kolmiportaisuuden toteutuminen kunnissa on haasteellista tilanteessa, jossa kaikki tai lähes kaikki varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat kelpoisuutta vailla.", kertoi johtaja Anu Liljeström.