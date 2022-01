Aluehallintovirasto arvioi tarvetta jatkaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoituksia

Epidemiatilanne on sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa edelleen vakava ja terveydenhuolto kuormittunut. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on voimakkaassa nousussa, testien positiivisuusprosentti on lähes 30 ja koronatapauksia jo miltei 800 päivässä. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittaa rajoitusten jatkamista. Satakunnan vastaava koordinaatioryhmä kokoontuu perjantaina 14.1. ja antaa omat suosituksensa alueelle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt alueen sairaanhoitopiireiltä asiantuntijalausunnot, joiden perusteella arvioidaan rajoitusten tarkempaa sisältöä. Aluehallintovirasto huomioi päätöksenteossaan sairaanhoitopiirien usein korostaman näkökulman, jonka mukaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoitetaan viimesijaisena epidemian hillitsemiskeinona.

Päätökset pyritään antamaan molempien sairaanhoitopiirien kuntien alueille 14.1.2022.

