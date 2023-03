Aluehallintovirasto edistää romaniväestön yhdenvertaisuutta – Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta asetettu uudelle toimikaudelle

Aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu romaniväestön tasa-arvon ja oikeuksien toteutumisen edistäminen toiminta-alueellaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston romaniasioiden suunnittelija opastaa ja ohjaa eri tahoja romaniasioissa erityisesti kouluttamalla, neuvomalla ja toimimalla verkostoissa. Tavoitteena on ennaltaehkäisevä työ, joka vähentää romaniväestöön kohdistuvaa syrjintää.

”Romaneihin kohdistuu valitettavasti edelleen ennakkoluuloja, jotka aiheuttavat syrjintää, kuten olemme aivan viime aikoinakin saaneet havaita”, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston romaniasioiden erikoissuunnittelija Malla Laiti. ”Olemme erittäin mielellämme lisäämässä neuvonnan, ohjauksen ja vuoropuhelun keinoin tietoisuutta romaniväestöstä eri toimijoille, jotta ymmärrys paranisi, syrjintä vähenisi ja romaniväestön toimintamahdollisuudet kohenisivat.”

Osaltaan aluehallintoviraston työ toteuttaa kolmatta Suomen Romanipoliittista ohjelmaa (Rompo 3), joka on juuri valmistunut vuosille 2023-2030. Rompo 3 -ohjelman läpileikkaavina tavoitteina on yhdenvertaisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä syrjinnän poistaminen puuttumalla romanivastaisuuteen.

”Myös lapsiasiavaltuutetun tuore selvitys kertoo karua kieltään siitä, että romanilapset kokevat toistuvaa syrjintää, mikä uhkaa heidän hyvinvointiaan. On koko yhteiskunnan etu, että romaniväestöä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti, ja tämän eteen myös me aluehallintovirastossa työskentelemme”, kertoo Malla Laiti. ”Meihin voi olla yhteydessä kaikissa romaniasioissa. Tarjoamme esimerkiksi yrityksille neuvontaa romanikulttuurista ja romaniväestön kohtaamisesta.”

Alueellinen romaniasiain neuvottelukunta on asetettu uudelle toimikaudelle

Alueellisena romaniasioiden edistämisen yhteistyöverkostona toimii valtioneuvoston asetuksen mukainen romaniasiain alueellinen neuvottelukunta, jonka asettaa aluehallintovirasto. Neuvottelukunnan tehtäviä ovat seuraavat:

seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa

tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi

edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista

edistää romanien kielen ja kulttuurin vahvistamista

toimia romanien ja viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä alueellaan.

Etelä-Suomen alueellisen romaniasiain uuden neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2023-31.12.2025. Jäseniksi on nimetty romaniedustajia ja hyvinvointialueiden edustajia. Neuvottelukunnan kokoonpano on liitteenä olevassa asettamispäätöksessä.

Aluehallintovirasto ohjaa ja neuvoo romaniasioissa sekä kouluttaa ja tiedottaa niistä. Työ painottuu sidosryhmätyöskentelyyn ja verkostoitumiseen eri viranomaisten ja romanitoimijoiden kanssa. Yhteistyötoimijoita ovat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmä, kunnat, romanityöryhmät ja romanijärjestöt sekä seurakunnat. Lisäksi aluehallintovirasto tekee tiivistä yhteistyötä sekä valtakunnallisen että alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien kanssa.

Lisää tietoa:

Medialle:

Erikoissuunnittelija Malla Laiti

p. 0295 016 000 (vaihde)

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto