Aluehallintovirasto kokosi koronarajoituspäätökset yritysten kustannustuen hakijoiden avuksi

Aluehallintovirasto julkaisi verkkosivuillaan listauksen tekemistään koronarajoituspäätöksistä, jotka ovat olleet voimassa 1.12.2021–28.2.2022. Päätöksiä voi käyttää apuna kustannustukihakemuksen tekemisessä.

Aluehallintoviraston verkkosivu yritysten kustannustuen hakijoille

Mikä on yritysten kustannustuki ja missä sitä haetaan?

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 25 prosenttia vertailukaudesta ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli. Yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Yritysten kustannustuen hakuaika on 26.4.–31.5.2022.

Lue lisää yritysten kustannustuesta ja hae tukea Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Yritysten kustannustuki -verkkosivu (valtiokonttori.fi)

Jos tarvitset apua tuen hakemisessa, ota yhteyttä Valtiokonttorin koronatukiin liittyvään asiakaspalveluun.

Koronatukiin liittyvän asiakaspalvelun yhteystiedot (valtiokonttori.fi)