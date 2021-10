Aluehallintovirasto määrää pakolliset terveystarkastukset Turun telakan työmaille

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 15 ja 16 §:n nojalla Turun kaupungin ja Kaarinan kaupungin järjestämään terveystarkastukset Meyer Turku Oy:n, sen tytäryhtiöiden ja sen alihankkijoiden laivanrakennustelakan työmaihin kuuluvilla työpaikoilla.

Lisäksi aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 16 §:n nojalla kaikki Meyer Turku Oy:n telakkatyömaihin kuuluvilla työmailla Turun ja Kaarinan kaupunkien alueilla työskentelevät henkilöt osallistumaan Turun tai Kaarinan kaupungin järjestämään terveystarkastukseen. Meyer Turku Oy:n lisäksi tämä päätös koskee Piikkiö Works Oy:n, Shipbuilding Completion Oy:n sekä ENGnD Oy:n Varsinais-Suomessa olevien työpaikkojen alueella työskentelevää henkilöstöä. Terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Turun kaupungilta saamiensa lausuntojen pohjalta aluehallintovirasto totesi toimenpiteet tarpeellisiksi ja välttämättömiksi. Virus tarttuu telakkatyömailla henkilöstä toiseen, yhteiskuljetuksissa ja yhteismajoituksissa, eikä tilannetta ole aiemmista toimenpiteistä huolimatta saatu hallintaan. Tartuntoja ilmenee erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden parissa, joilla rokotekattavuus on matala.

Telakkaan liittyviin toistuviin korona-aaltoihin on ollut vaikea vaikuttaa ja ne ovat kuormittaneet sekä Varsinais-Suomen koronajäljitystä että sairaalakapasiteettia. Testaus on telakan läheisyydessä siirtynyt Turun kaupungin koronabussiin, mikä on hankaloittanut muiden kuin telakalla työskentelevien pääsyä testaukseen. Päätöksellä pyritään katkaisemaan tartuntaketjut ja ohjaamaan työntekijät rokottautumaan nykyistä kattavammin.

