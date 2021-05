Aluehallintovirasto on käynnistänyt digipalvelujen saavutettavuuden kattavan valvonnan

Kymenlaaksoon palautetaan määräys, jonka mukaan turvavälit on voitava varmistaa asiakastiloissa 20.5.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on heikentynyt, ja alueellisen koronakoordinaatioryhmän tilannekuvan mukaan lain mukaiset edellytykset ns. turvavälipäätökselle täyttyvät. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt turvavälien varmistamiseen velvoittavan päätöksen, joka on voimassa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella 21.5.-15.6.2021.