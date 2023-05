Aluehallintovirasto valvoi vuonna 2022 perintätoimistojen perimiä yrityssaatavien perintäkuluja ja osallistui lainvalmisteluun

Asbestipurkutyömaan turvallisuuspuutteista sakkoja – sama yhtiö on saanut jo 12 yhteisösakkoa 24.5.2023 09:59:06 EEST | Tiedote

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Vesivek Oy:n yksikön johtajan ja työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakkoon ja Vesivek Oy:n 25 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 27.2.2023. Yhtiön toimitusjohtajan osalta syyte työturvallisuusrikoksesta hylättiin syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi. Tämä yhteisösakko on jo 12. yhteisösakko, jonka kyseinen yhtiö on saanut reilun kymmenen vuoden aikana. Yhtiö on toistuvasti saanut perusteetonta kilpailuetua laiminlyömällä työturvallisuutta.