Aluehallintoviraston valmiuspäivät: pitkäkestoisen häiriötilanteen keskelläkin tulee varautua myös muihin uhkiin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää toimialueellaan maakuntakohtaiset valmiuspäivät loka-marraskuussa. Valmiuspäivien tavoitteena on syventää ja konkretisoida viime vuonna pidetyn LSS19-valmiusharjoituksen väestönsuojeluteemaa ja parantaa valmiutta toimia pandemiatilanteessa.

” Vaikka meillä on ollut ja on edelleen pitkäkestoinen pandemiatilanne päällä,tulee katsoa myös eteenpäin ja sivuille. Pitää nähdä mitä muuta tapahtuu, ennakoida ja suunnitella toimintaa myös muita tapahtumia silmällä pitäen.”, avaa Wiikinkoski valmiuspäivien tavoitetta. ”Päivien tavoitteena on lisätä keskinäistä ymmärrystä alueiden ja keskushallinnon tehtävistä ja vastuista. Pandemian hoito on avannut silmiä sille, mitä kehittämiskohteita meillä on mm. kansallisen yhteisen tilanneymmärryksen luomisessa. Tästä tilanteesta saatu oppi ja kehittäminen on sovellettavissa mihin tahansa häiriötilanteen hoitamiseen. Eikä tilaisuutta saa päästää nyt käsistä”, sanoo Wiikinkoski.

Päivien teemat käsittelevät väestönsuojelua, huoltovarmuutta, tartuntatauteja ja tilannekuvaa. Valmiuspäivien aikana kuullaan esitykset mm. sisäministeriöstä, Huoltovarmuuskeskuksesta, THL:sta ja valtioneuvoston tilannekeskuksesta sekä alueellisilta toimijoilta. Pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin puheenvuoroissa käsitellään koronatilanteen aikaisia tilanteita ja tulevaisuuden näkymiä. Kunnan ja maakunnan katsauksissa käsitellään tulevaisuuden näkymiä kuntalaisten ja elinkeinoelämän näkökulmasta.

Tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä ja mukaan voi ilmoittautua alla olevista tapahtumakohtaisista linkeistä.

27.10.Tampere: https://link.webropolsurveys.com/S/75F6905DFB282022 ilm.22.10. mennessä

9.11.Jyväskylä: https://link.webropolsurveys.com/S/2598F6A5FBFD94D1 ilm. 27.10. mennessä

25.11.Seinäjoki https://link.webropolsurveys.com/S/0AA2B29C969A5E7E

ilm.12.11.mennessä

26.11.Kokkola: https://link.webropolsurveys.com/S/D72BC13288383D56

ilm. 12.11. mennessä

27.11Vaasa: https://link.webropolsurveys.com/S/3549DF63C1524BF5

ilm. 12.11.mennessä

Lisätietoja: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Johtaja,Tarja Wiikinkoski, pelastustoimi- ja varautuminen vastuualue p.0295 018 800

Ilmoittautumiset linkin kautta ja tarvittaessa lisätietoja: suunnittelija Auli Holm, etunimi.sukunimi@avi.fi puh 0295 018 514.



Länsi- ja Sisä-Suomi