Aluehallitus koolla 24.5. - listalla esitys Kuosmasen, Sandin ja Erolan valinnasta johtajatehtäviin

Aluehallitukselle esitetään, että se puolestaan esittäisi aluevaltuustolle Taru Kuosmasen valintaa sosiaali- ja terveysjohtajaksi, Juhani Sandin valintaa konsernipalvelujohtajaksi ja Pekka Erolan valintaa tukipalvelujohtajaksi.

Virat ovat olleet sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 25.4.-9.5.2022. Hakijoista on tehty ansiovertailu. Ansiovertailu sisältää virkaan ilmoittautuneet, ja lisäksi valinnassa on huomioitu muut liikkeenluovutuksen piirissä olevat kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt.



Kolmen viran täytön lisäksi aluehallituksen esityslistalla on

hallintosäännön muuttaminen

konsernirakenne ja omistukset

tukipalvelujen järjestämistapojen hyväksyminen

työterveyshuollon järjestäjä

henkilöstön siirtosopimus

korjattu toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

johtavien viranhaltijoiden (johtajatason 3-4) virkojen perustaminen, kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen ja täyttömenettely

Katso koko koko esityslista pirha.fi