Aluehallitus lähettää sote-keskusten suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveyskeskusten suunnitelmaluonnos lausunnoille

Aluehallitus käsitteli suunnitelmaluonnosta Pohteen tarpeenmukaisista sosiaali- ja terveyskeskuksista. Suunnitelmaluonnos sisältää sote-keskusten määrittelyn ja määrän vuosille 2023–2025 sekä periaatteita sote-keskusten palveluille. Aluehallitus merkitsi pohjaesityksen tiedoksi ja hyväksyi sen osaltaan lausuntopyyntöä varten.

”Aluevaltuusto on linjannut, että jokaisessa kunnassa on sote-keskus. Tämä on ollut lähtökohtana kehittämistyölle. Tavoitteenamme on, että sote-keskusten verkosto sovittaa yhteen asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluja tarjotaan joustavasti väestön palvelutarpeet, ikärakenne, etäisyydet ja luontaiset asiointisuunnat sekä alueelliset erityispiirteet huomioiden”, kertoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Asukkaat, hyvinvointialueen henkilöstö ja eri sidosryhmät voivat tutustua suunnitelmaluonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja kertoa siitä näkemyksensä 19.4.–17.5. aikana. Luonnoksesta voi antaa virallisen lausunnon tai sitä voi kommentoida sähköisessä kyselyssä Pohteen verkkosivuilla.

Ennen päätöksentekoa suunnitelmaa käsitellään vaikuttamistoimielimissä, kuten vammais- ja vanhuusneuvostossa ja nuorisovaltuustossa, alueellisissa keskustelutilaisuuksissa, henkilöstötilaisuuksissa ja avoimissa infoissa eri sidosryhmille. Avoimet asukkaiden ja järjestöjen infotilaisuudet järjestetään Teams-yhteydellä 27.4. kello 17–18.30 ja 9.5. kello 17–18.30​. Tapahtumiin voi osallistua Pohteen tapahtumakalenterin kautta.

Muita kokousasioita

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

Yhteistoimintaneuvottelujen yhteenveto, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen ja henkilöstöpäällikkö Mari Saari-Somero

ja henkilöstöpäällikkö Järjestämissuunnitelman toimeenpanoa edeltävät toimenpiteet, sote-järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto , toimialuejohtajat Mervi Koski, Päivi Peltokorpi ja Päivi Laurila sekä henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen ja henkilöstöpäällikkö Mari Saari-Somero

, toimialuejohtajat ja sekä henkilöstöjohtaja ja henkilöstöpäällikkö Syömishäiriöyksikön perustaminen, toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka

Kuntouttavan työtoiminnan selvitys, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto

Toimeentulotuen neuvottelukunnan asettaminen, sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto

Sihteeriselvityksen loppuraportti, projektipäällikkö Soile Pajarinen

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2022

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 2.5.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.