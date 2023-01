Aluehallitus: Rajatut yhteistoimintaneuvottelut alkavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Oulunkaaren Omahoidon ulkoasu on uudistunut 20.1.2023 12:56:47 EET | Tiedote

Oulunkaaren Omahoidon ulkoasu on uudistettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen brändin mukaiseksi. Oulunkaaren Omahoito on yksi Pohteen asukkailleen tarjoamista sähköisistä hyvinvointipalvelujen palvelukanavista. Oulunkaaren Omahoitoa voivat käyttää edelleen asukkaat, joiden kotikunta on Ii, Pudasjärvi, Utajärvi tai Vaala. Se palvelee asukkaita ajasta ja paikasta riippumatta.