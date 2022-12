Aluehallitus valitsi vastaavat hoitotyön ja sosiaalihuollon johtajat, nimesi yksilöasioiden jaoston ja esittää aluevaltuustolle omavalvontaohjelmaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle uuden lain mukaisesti omavalvontaohjelmaa, joka ohjaa palvelujen toteutumisen, turvallisuuden ja laadun sekä yhdenvertaisuuden seurantaa ja mahdollisten puutteiden korjaamista. Omavalvonnan tavoitteena on muun muassa turvata asiakas- ja potilasturvallisuus. Jokaisen työntekijän velvollisuus on toimia turvallisesti ja ilmoittaa toimintaa koskevista huolista. Hyvinvointialueella on velvollisuus valvoa oman tuotantonsa lisäksi myös alihankintana tilattua tuotantoa.

Omavalvontaohjelma päivitetään viimeistään sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalainsäädännön tullessa voimaan.

Aluehallitus hyväksyi maanantaina myös valmiussuunnitelman yleisen osan, riskienhallintasuunnitelman sekä häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisen toimintasäännön sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan ja sisäisen valvonnan ohjeen. Hyvässä hallinto- ja johtamistavassa korostuvat muun muassa viranomaisen oikeudenmukaisuus ja puolueettomuus sekä päätöksenteon valmistelun avoimuus, julkisuus ja päätösten perusteleminen.

Professiojohtajiksi Leino ja Kuusela

Hyvinvointialueen vastaavan hoitotyön johtajan virkaan valittiin äänestyksen jälkeen terveystieteiden tohtori Kaija Leino. Hän toimii tällä hetkellä Taysissa ylihoitajana toimialueella, johon kuuluvat gastroenterologia, syövänhoito ja kirurgia. Vastaavaksi sosiaalihuollon johtajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Minna Kuusela. Hän työskentelee tällä hetkellä Tampereen kaupungilla lastensuojelun palvelupäällikkönä.

Aluehallituksen yksilöasioiden jaostoon nimettiin puheenjohtajaksi Leena Mankkinen, varapuheenjohtajaksi Juho Ojares ja varsinaisiksi jäseniksi Katri Virkkunen, Pasi Turkia, Antti Moisander, Minna Minkkinen ja Anna Moilanen. Jaoston jäsenille nimettiin myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Suoritehinnassa toimenpiteet, tutkimukset ja lääkkeet

Aluehallitus hyväksyi myös Istekki Oy:n, Servi Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n palvelusopimukset. Istekki tuottaa hyvinvointialueelle ICT-palvelut sekä lääketieteellisen tekniikan palvelut ja arkistojen tietopalveluja yhteensä 115 miljoonalla eurolla. Henkilöstöhallinnon palveluja tuottavan Monetra Pirkanmaan myynti hyvinvointialueelle on yhteensä 12 miljoonaa euroa ja puhtaus- ja ruokapalveluja tuottavan Servin myynti yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Aluehallitus päätti maanantaina myös hyvinvointialueen hinnastosta. Hinnasto sisältää perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon omakustanteiset hinnat. Yksittäisen suoritteen hinta sisältää kaikki käynnin tai hoitopäivän aikana tehtävät toimenpiteet, perustutkimukset sekä lääkkeet. Joihinkin tuotteisiin saattaa sisältyä esimerkiksi suunnittelua sekä eri henkilöryhmien käyntejä ja palveluita.

Hinnoissa on sisällä suorien kustannusten lisäksi myös hyvinvointialueen kaikki välilliset kulut, kuten tukipalveluiden, hallinnon ja konsernipalveluiden kustannusten vyörytykset.

Forssan päivystykselle esitetään puoltoa

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se puoltaisi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen lupahakemusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt myös Pirkanmaan hyvinvointialueelta aluevaltuuston kantaa yhteistyöalueella sijaitsevan Forssan seudun päivystyksen poikkeusluvan jatkamiseksi.