Aluehallitus yhdenmukaisti sote-palvelujen kriteerit sekä hyväksyi järjestöavustusmallin ja ensihoidon palvelutason

Sote-palvelujen myöntämiskriteerien ja palkkioiden yhdenmukaistamisen kokonaisuudessa lasten ja perheiden palveluissa suurimmat muutokset näkyvät perhehoidon palkkiossa. Perhehoidon palkkiot nousevat osassa kunnista. Tukihenkilöiden ja tukiperheiden palkkiot eivät laske. Lapsiperheiden kotipalveluissa palkkiot pysyvät samana tai myöntämisperusteet tarkentuvat.

Ikäihmisten asumispalvelujen, lyhytaikaishoidon tai kotihoidon palvelujen myöntämiskriteereihin ei tule muutoksia. Kotihoidon tukipalveluihin eli ateria-, kauppa- tai peseytymis- ja turva-auttajapalveluihin tulee käyttöön lakisääteinen taso koko hyvinvointialueella. Siivouspalvelu ei enää automaattisesti kuulu tukipalvelujen palveluvalikoimaan.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu laajenee niihin kuntiin, joissa se ei ole vielä ollut käytössä. Maksuihin on valmisteltavana omavastuuosuus.



Omaishoidon tukeen ja palkkioluokkiin tulee joissakin kunnissa muutoksia. Pirkanmaalla on ollut osassa kuntia jo aiemmin käytössä alueellisesti valmistellut yhtenäiset myöntämisperusteet ja palkkioluokat. Koska kuntien käytännöissä on edelleen eroja, muutamissa kunnissa omaishoidon tuki tulee myös jonkin verran laskemaan, kun tuki ja palkkioluokat nyt yhdenmukaistetaan hyvinvointialueelle. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että omaishoidon tuki myönnetään ensi vuoden alusta kaikille kriteerit täyttäville hakijoille kaikissa palkkioluokissa eikä se ole määrärahasidonnainen.



Ikääntyneiden ja vammaisten perhehoidon palkkiot ja korvaukset eivät muutu. Sen sijaan vammaisten palvelujen tukihenkilöiden palkkiokäytäntö laajenee koko Pirkanmaalle. Palkkiot eivät ole aiemmin olleet käytössä Tampereella, Nokialla ja Lempäälässä.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen myöntämisperusteet poistettiin esityslistalta ja ne tuodaan myöhemmin aluehallituksen päätettäväksi.

Järjestöavustusmalli ja periaatteet hyväksyttiin

Aluehallitus päätti maanantaina myös järjestöille myönnettävien avustusten mallista ja periaatteista. Avustukset myöntää aluehallituksen asiakkuus- ja laatujaosto. Avustusten kustannusvaikutus on arviolta 1,6 miljoonaa euroa.

Järjestöjen nykyiset toimintaedellytykset eivät hyvinvointialueen aloittaessa heikkene. Tavoitteena on kuitenkin välttää päällekkäistä avustustoimintaa kuntien kanssa. Jatkossakin hyvinvointialue avustaa järjestöjä alueellisesti kattavan sote-palvelujen kiinteän tukitoiminnan tuottamisessa sekä omien asiakkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Avustuksia ei myönnetä uskonnon tai puoluepolitiikan harjoittamiseen.

Pirkanmaan hyvinvointialueella on kolmenlaisia järjestöavustuksia: ammatillisesti johdetun toiminnan yleisavustuksia, kertaluonteisia kohdeavustuksia sekä täydentävää toimintaa tukevaa kumppanuusavustuksia.

Pirkanmaan kunnissa myönnetään tällä hetkellä järjestöille hyvin erikokoisia avustuksia. Tampereen kaupunki käyttää järjestöavustuksiin eniten rahaa asukasta kohden. Osa kunnista tukee järjestöjä muun muassa tarjoamalla tiloja käyttöön.

Kuhmoisten ensihoito siirtyy hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi

Aluehallitus hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2023 ilman merkittäviä palvelutason muutoksia nykytilanteeseen. Hyvinvointialue on päättänyt käyttää yksityisten palveluntuottajien optiokauden ensi vuodelle Kuhmoista lukuun ottamatta. Myös Pirkanmaalle siirtyvän Punkalaitumen ensihoito hankitaan ostopalveluna. Yksityisiltä yrityksiltä ostetaan yhteensä 19 ambulanssin verran palvelua.

Hyvinvointialueen omassa omistuksessa olevia ambulansseja on ensi vuonna yhteensä 21 yksikköä. Pelastuslaitoksen yksiköiden lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy sairaanhoitopiirin Virtain ja Ruoveden yksiköt. Lisäksi Kuhmoisten alueen ensihoito tuotetaan jatkossa hyvinvointialueen omana tuotantona.

Hyvinvointialue on saanut valtion rahoituksen myös infektiopotilaiden ja muiden vaativien potilaiden kuljetukseen tarkoitetulle monitoimiambulanssille, jonka palvelua tuotetaan koko yhteistoiminta-alueelle.



Vastaavaksi johtajaylilääkäriksi Sirpa Rainesalo

Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaavaksi johtajaylilääkäriksi on valittu lääketieteen tohtori Sirpa Rainesalo. Hän vastaa hyvinvointialueen terveyden- ja sairaanhoidon johtamisesta. Rainesalo toimii tällä hetkellä Taysin akuuttihoidon toimialuejohtajana. Virka oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä ja sitä haki kaksi hakijaa.

Aluehallitus päätti avata hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtajan sekä tutkimus- ja kehitysjohtajat virat uudelleen ulkoisesti haettavaksi, jotta virkoihin saataisiin laajempi hakijamäärä.