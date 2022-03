Aluevaltuusto hyväksyi kuntien ja sairaanhoitopiirin selvitykset ja nimesi neljä valiokuntaa

Kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat antaneet selvityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat tuottaneet tiedot myös siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi myös selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista. Hyvinvointialue ja kunnat käyvät tarvittavat neuvottelut sopimuksista ja toimitiloista kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Kuntien siirtyvä sopimuskanta on varsin suuri ja sisältää paljon sisällöltään päällekkäisiä sopimuksia. Sopimuskannan hajanaisuus aiheuttaa merkittävän riskin tarpeettomista kustannuksista. Tarpeettomia sopimuksia on jatkossa irtisanottava ja samojen toimittajien kanssa tehtyjä useita sopimuksia yhtenäistettävä yksiksi sopimuksiksi. Hyvinvointialueen toiminnan kannalta haasteet koskevat erityisesti ICT-sopimuksia. Puutteita on havaittu erityisesti tietosuoja-asioissa.

Kuntien sote-palvelujen kokonaisulkoistusten hankintakokonaisuus on Pirkanmaalla poikkeuksellisen suuri. Kokonaisulkoistussopimuksia voidaan muuttaa vain neuvotteluteitse. Muutostarpeet ovat merkittäviä, koska ne kohdistuvat suoraan palvelukonseptiin ja heijastuvat näin koko sopimuksen sisältöön. Lisäksi muutoksista neuvoteltaessa huomioidaan hankintalain asettamat reunaehdot sille, kuinka laajoja muutoksia sopimuksiin on mahdollista tehdä ilman uutta kilpailutusta.

Enemmistö hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimuksia. Kokonaisuudessa on suuri määrä erityisesti yliopistosairaalan tehtävään kuuluvan tutkimustoiminnan sopimuksia. Sairaanhoitopiirin konsernirakenteen vuoksi erityisesti tukipalveluihin liittyvää sopimustoimintaa on siirretty varsinaisen sairaanhoitopiirin ulkopuolelle.

Sairaanhoitopiirin sopimusten siirrolle ei havaittu selvityksissä esteitä. Uudemmissa sopimuksissa siirto hyvinvointialueelle on pääsääntöisesti jo huomioitu etukäteen. Nykyiset sopimuskäytännöt vastaavat voimassa olevan lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Aluevaalilautakuntaa johtaa Tuula Harkomaa

Hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi aluevaalilautakunnan vuosille 2022–2025.

Aluevaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuula Harkomaa ja varapuheenjohtajaksi Miia-Hannele Vuori. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Mikko Nurmo, Reijo Kahelin ja Maria Lehikoinen. Varajäseniksi valittiin Raija Moilanen, Tapio Kangasniemi, Eveliina Kujanpää, Maija-Sofia Ulmanen ja Jussi Haavisto.

Aluevaltuuston neljään valiokuntaan nimettiin jäsenet

Aluevaltuusto nimesi keskiviikkona toimikaudeksi 2022–2025 neljä valiokuntaa, jotka voivat vielä vaikuttaa omaan tehtäväkuvaansa valmistelevina toimieliminä. Valiokuntien tavoitteena on uudistaa poliittista päätöksentekokulttuuria keskustelevammaksi ja osallistuvammaksi. Valiokuntamallista sovittiin Pirkanmaalla vaalien jälkeen tehdyssä valtuustoryhmien keskinäisessä sopimuksessa.

Nyt nimetyt valiokunnat ovat strategia- ja tulevaisuusvaliokunta, hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta, paljon palveluja käyttävien asiakkaiden valiokunta sekä vähän palveluja käyttävien asiakkaiden valiokunta.

Strategia- ja tulevaisuusvaliokuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Puheenjohtaja Ida Leino, varajäsen Minna Okker

Aleksi Jäntti, varajäsen Sebastian Lohja

Piila Paalanen, varajäsen Kirsi Parhankangas

Heikki Lyytinen, varajäsen Timo Döbert

Petri Rajala, varajäsen Arttu Vuori

Riina Aspila, varajäsen Soili Uotila-Välimäki

1. varapuheenjohtaja Taru Tolvanen, varajäsen Mikko Lehtonen

Kirsi Vaittinen, varajäsen Jaana Männikkö

Riitta Ollila, varajäsen Tuula Vallius

Jani Kivelä, varajäsen Jonne Nurmi

Ilkka Hjerppe, varajäsen Jaana Vastamäki

2. varapuheenjohtaja Mauri Heiska, varajäsen Maria Asunta

Veikko Vallin, varajäsen Auri Saarelainen

Leena Saarela, varajäsen Milka Hanhela

Satu Kosola, varajäsen Katja Kotalampi

Julia Sangervo, varajäsen Eveliina Asikainen

Erik Lyden, varajäsen Juhana Suoniemi

Petra Schulze Steinen, varajäsen Harri Penttilä

Jouni Neste, varajäsen Henna Palin

Riitta Kuismanen, varajäsen Heidi Auvinen

Maija-Sofia Ulmanen, varajäsen Kimmo Holma

Hyvinvointi- ja kokonaisuusturvallisuusvaliokuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

1.varapuheenjohtaja Jocka Träskbäck, varajäsen Matti Joki

Mira Anttila, varajäsen Janita Puomila

Anne-Mari Jussila, varajäsen Kati Tähtinen

Johanna Peltonen, varajäsen Virva Läärä

Iikka Jäntti, varajäsen Erja Pentti

Marko Kivi, varajäsen Jukka Alamäki

Puheenjohtaja Roope Lehto, varajäsen Mahmoud Machaal

Kirsi Kaivonen, varajäsen Aino Rantamäki

Carita Ojala, varajäsen Aarre Nord

Esa Järvenpää, varajäsen Janne Saari

Hanna-Maria Grann, varajäsen Eeva Viljanen

Veijo Niemi, varajäsen Marika Puolimatka

Arto Grönroos, varajäsen Janne Mäkinen

Mikko Aaltonen, varajäsen Teija Hautanen

Mirka Löf, varajäsen Anneli Lehtonen

Satu Hintikka, varajäsen Marcel Mathier

Tiina Wesslin, varajäsen Stiina Lahikainen

2. varapuheenjohtaja Linda Lähdeniemi, varajäsen Terhi Ala-Keturi

Ville Tirkkonen, varajäsen Marko Olander

Sari Tanus, varajäsen Jaakko Ikonen

Karoliina Kähönen, varajäsen Jessika Villgren

Vähän palveluita käyttävien asukkaiden valiokuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Puheenjohtaja Kaija Holli, varajäsen Anne Sällylä

Satu Friman-Mahkonen, varajäsen Johanna Ahvenvaara

Pertti Salminen, varajäsen Tapani Tienari

Sirja Kaartinen, varajäsen Taru Kaaja

Arttu Rintanen, varajäsen Matti Ollila

Jaakko Leinonen, varajäsen Peter Perttula

1.varapuheenjohtaja Tarja Kallio, varajäsen Anja Suento

Pirkko Ranki, varajäsen Paula Rinki

Reetta Holopainen, varajäsen Marja Wakkala

Jussi-Pekka Ahonen, varajäsen Jyri Keränen

Aino Nokelainen, varajäsen Kati Hattunen

Matti Heinämäki, varajäsen Jani Saikkonen

Tero Ahlqvist, varajäsen Sari Henriksson

Aatu Korhonen, varajäsen Pentti Paananen

Miila Halonen-Saari, varajäsen Hannu Tiainen

2. varapuheenjohtaja Perttu Jussila, varajäsen Tytti Artkoski

Ella Näsi, varajäsen Anita Huhtala

Heidi Tanhua, varajäsen Mari Markkanen

Matti Äijö, varajäsen Erkki Lehtomäki

Piia Nurmela, varajäsen Sirpa Ilkka-Ahola

Pirjo Raunio, varajäsen Nina Alanen

Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden valiokuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

1. varapuheenjohtaja Mauri Jussila, varajäsen Olli-Pekka Mehtonen

Karita Jäppinen, varajäsen Ulla Konkarikoski

Manta Tolvanen, varajäsen Sirkka Madekivi

Anitta Korpio, varajäsen Taru Kaaja

Matti Höyssä, varajäsen Mikael Rinnetmäki

Jari Haapaniemi, varajäsen Pauliina Suvanto

Puheenjohtaja Markku Virkamäki, varajäsen Hannu Järvinen

Tarja Jokinen, varajäsen Lotta Reito

Anne Liimola, varajäsen Inna Rokosa

Jenni Jokinen, varajäsen Kristiina Kantola

Maarit Lepistö, varajäsen Pasi Turkia

Janne Ojala, varajäsen Anne Rikassaari

Janne Prihti, varajäsen Johanna Kuisla

2. varapuheenjohtaja Kukka Kunnari, varajäsen Minna Malkamäki

Mervi Veijola, varajäsen Eleanora Mäkinen

Anna Moilanen, varajäsen Minna Törnävä

Henri Backman, varajäsen Tiina Wesslin

Minna Sarvijärvi, varajäsen Reijo Laitinen

Arto Lampinen, varajäsen Sari Hassi

Sirpa Pursiainen, varajäsen Aila Laaksonen

Jorma Jussila, varajäsen Marika Ranto