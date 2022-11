Aluevaltuusto käsittelee strategiaa ja talousarviota 5.12. klo 12 alkaen

Hyvinvointialueen monipalveluvaliokunta kokosi mietinnön ikäihmisten palveluiden järjestämisestä 17.11.2022 14:16:49 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueella on valmistunut mietintö ikäihmisten palveluiden järjestämisestä. Mietinnön on koonnut monipalveluvaliokunta, joka on selvittänyt laajasti ikäihmisten palveluiden nykytilaa Pirkanmaalla.