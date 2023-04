Puhetaidon oppaat nostavat usein keskustelijan tärkeimmäksi avuksi kyvyn vedota uskottavasti yhtä aikaa sekä faktoihin että tunteisiin.



Mutta mitä jos tämä lähtökohta onkin väärä? Voiko vuorovaikutuksen tärkein taito olla kyvyssä esittää oikeita kysymyksiä? Tähän johtopäätökseen ovat päätyneet yhteiskuntatieteilijä Airi Raitaranta ja teologian tohtori Hanne von Weissenberg tuoreessa tietokirjassaan:



”Olemme matkalaisia verkostomaisessa ja toinen toisistamme riippuvaisessa maailmassa, jossa kaikille on tehtävää tulevaisuuden rakentajina. Tuleva on vähemmän ennakoitavaa kuin ennen, ja tästä syystä on löydettäväuudenlaisia onnistumisen ja selviämisen keinoja. Tarvitsemme ennen kaikkea erilaisuuden yhdistämisen taitoa.”

Toimiva kommunikaatio on yhteisön ainoa keino kehittyä ja korvata luulot lisääntyvällä ymmärryksellä. Yhteisö, joka ei huolehdi keskustelutaidostaan, on kuihtuva yhteisö. Jos yhteisön keskustelukulttuuriin on nostettu keskeiseksi taito kysyä, myös taito kuunnella kehittyy. Vuoropuheluun kuuluvat nämä molemmat.

Airi Raitaranta ja Hanne von Weissenberg ovat kirjoittaneet oppaan, joka tähtää kysymisen ja keskustelujen ohjaamisen taidon kehittämiseen vuorovaikutustilanteen lähtökohtana. Keskustelujen ohjaamisen taito on erityisen tärkeää päättäjille, esimiehille, kouluttajille ja erilaisten keskustelujen ohjaajille. Ja kuten kaikki erityistaidot, se vaatii kehittyäkseen jatkuvaa harjoitusta.

Kirja tarjoaa yleistajuisen, kiinnostavan opastuksen vuorovaikutustilanteiden dynamiikkaan ja keskustelutilanteiden ohjaamiseen. Se antaa avaimia keskustelujen jäsentämiseen ja kiteyttämiseen. Kirja on johdonmukainen ja teemalleen uskollinen myös kaikissa esittelemissään menetelmissä. Ilman kysymisen taitoa ei ole kykyä vuorovaikutukseen.

Airi Raitaranta, Hanne von Weissenberg: Alussa on kysymys — Kohti käänteentekeviä keskusteluja, Kirjapaja 2023 | ISBN 9789523545427 | 189 s | Kl 30.13

Lisätietoja ja haastattelut: Hanne von Weissenberg | hanne.vonweissenberg@evl.fi | +358 50 3876 254 | tai Airi Raitaranta | airi.raitaranta@evl.fi | +358 400 910 773

Arvostelukappaleet: Minna Vatja | mediakoordinaattori | minna.vatja@kirjapaja.fi