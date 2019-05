Alvar Aalto -museon kesänäyttely tuo esiin uuden näkökulman Alvar Aallosta ja hänen tuotannostaan

”Näyttelyn runkona ovat Alvar Aallon itsensä valitsemat valokuvat, joista koottiin hänen tuotantoaan laajasti esittelevä näyttely Firenzen Palazzo Strozziin, Italiaan vuonna 1965. Tämä suurnäyttely oli ensimmäinen laatuaan ja nosti Alvar Aallon esiin yhtenä aikamme suurimmista arkkitehdeista”, kertoo näyttelyn kuraattori, taidehistorioitsija Asko Mäkelä.



Näyttelyyn valitut arkkitehtuurivalokuvat tuovat esiin, kuinka eri aikakausien valokuvaajat ovat nähneet Alvar Aallon rakennukset sekä hänen persoonansa. Alvar Aalto ymmärsi jo varhain valokuvan merkityksen oman arkkitehtuurinsa markkinoinnissa. Aalto käytti aikansa parhaimpia valokuvaajia, kuten Gustaf Welin, Eino Mäkinen, Heikki Havas ja Kari Hakli. Merkittävä rooli näyttelyssä on myös museon omien valokuvaajien, Martti Kapasen ja Maija Holman kuvilla.

Valokuvataiteella oli Aallon perheessä tärkeä sija. Aaltojen ystäväpiiriin kuului muun muassa maailmankuulu unkarilainen valokuvataiteilija. Kiinnostus modernistiseen valokuvaan näkyy Aaltojen omassa perhealbumissa. Sen kuviin ikuistettiin perheen lapset ja arkkitehtitoimiston työtoverit, ajankohtaiset rakennusprojektit ja juuri valmistuneet arkkitehtuurikohteet osin kokeellisista kuvakulmista.Matkoilla kuvatut kaupunkinäkymät tai rakennusten materiaalit ja yksityiskohdat saattoivat myöhemmin ilmestyä mukailtuina teemoina Aallon arkkitehtuuripiirustuksiin ja saada uuden tulkintansa modernin arkkitehtuurin muodossa.Alvar Aalto -museon kuva-arkiston valokuviin perustuvan näyttelyn on koonnut taidehistorioitsija Asko Mäkelä. Näyttelyn visuaalisesta ilmeestä vastaavat Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja, arkkitehtija graafinen suunnittelija. Näyttelyn yhteistyökumppani on Koskisen Oy. Näyttely on suunniteltu kiertonäyttelyksi.