Alvar Aalto -säätiö on julkaissut uniikin Alvar Aalto -taidejulisteiden sarjan

Aino ja Alvar Aallon elämäntyöstä kertova näyttely avautuu Japanissa 19.12.2019 17:13:19 EET | Tiedote

Tokiossa avataan näyttely "Aino & Alvar Aalto – Shared Visions. Small is beautiful - ideal homes for everyone", joka kertoo Aino ja Alvar Aallon elämäntyöstä arkkitehtuurin ja muotoilun parissa. Näyttely aloittaa kolmiosaisen, Alvar Aalto -museon ja japanilaisen Takenaka Corporationin yhteistyössä toteuttaman näyttelyjen sarjan, joka esittelee Aaltojen suunnittelutyön keskeisiä aiheita. Näyttely on avoinna Gallery A4:ssä 27. tammikuutta saakka.