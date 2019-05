Alvar Aalto -säätiön vuoden päätapahtumassa katsotaan arkkitehdin tuotantoa kansainvälisen arkkitehtuuriperinnön näkökulmasta

Lahden Sibeliustalossa järjestetään 9.–10. lokakuuta kansainvälinen seminaari “HUMANISTIC MODERNISM” - Works by Alvar Aalto in the World Heritage Context, jossa keskustellaan siitä, olisiko Alvar Aallon arkkitehtuurilla edellytyksiä Unescon maailmanperintökohteiden listalle.

Alvar Aalto -säätiö on päättänyt edistää Alvar Aallon arkkitehtuurin liittämistä Unescon maailmanperintökohteiden aielistalle ja syksyllä järjestettävä tapahtuma on osa valmistelevaa työtä. Seminaari on Alvar Aalto -säätiön vuoden päätapahtuma, johon odotetaan kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita ympäri maailman.

Tapahtumassa keskitytään Unescon maailmanperintökohteisiin modernin arkkitehtuurin näkökulmasta. Unescon maailmanperintölistalle kuuluu tällä hetkellä kaksi kansainvälisen modernin arkkitehtuurin kokonaisuutta – sveitsiläis-ranskalaisen Le Corbusierin sekä yhdysvaltalaisen Frank Lloyd Wrightin rakennuksia. Seminaarissa tarkastellaan 1900-luvun kansainvälisen arkkitehtuurin kehityskaarta, jossa suomalaisen modernismin rooli voisi olla juuri Alvar Aallon tuotannon esiin nostaminen.

”Alvar Aalto luetaan maailman neljän tärkeimmän modernin arkkitehdin joukkoon. Rakennukset ovat kokonaistaideteoksia sisätilojen detaljit ja kalusteet mukaan lukien”, kertoo Alvar Aalto -säätiön hallituksen puheenjohtaja Heli Leinonkoski. ”Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelemat kohteet edustavat yleismaailmallista modernin arkkitehtuurin kulttuuriperintöä, eli juuri sitä, mitä maailmanperintöstatuksella halutaan vaalia ja säilyttää tuleville sukupolville”, Leinonkoski korostaa.

Seminaari edistää kansallista maailmanperintöstrategiaa sekä tuo julkisuutta sekä suomalaiselle modernille arkkitehtuurille sekä Unescon maailmanperintötyölle.

Tilaisuudessa on myös hyvä mahdollisuus vaihtaa ajatuksia jakaa kokemuksia toimivista käytännöistä muiden maailmanperintökohteiden edustajien kanssa. Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Alvar Aalto -säätiö ja Lahden kaupunki yhteistyössä Docomomo:n ja Icomos:in kansallisten osastojen kanssa.

Seminaariin liittyy kaikille avoin yleisöluento. Arkkitehti Juhani Pallasmaan esitys ”The Outstanding Universal Value in the works by Alvar Aalto” kuullaan Sibeliustalossa keskiviikkona 9.10. klo 18.00 ̶18.45.



“HUMANISTIC MODERNISM” - Works by Alvar Aalto in the World Heritage Context

Seminar on Alvar Aalto and UNESCO World Heritage 9.–10.10.2019