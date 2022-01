Älykäs, hauska ja kulttuurihistoriaa syvästi luotaava uutuuskirja valottaa astrologian merkitystä ihmiskunnalle

Viestinnän ammattilainen Janica Brander oli nuorena arka ja koulukiusattu, eikä uskaltanut edes puhua tai viitata luokassa. Hän kuitenkin voimaantui äitinsä sattumalta hankkimasta horoskooppikirjasta. Sittemmin kaksi maisterintutkintoa suorittaneelle Branderille horoskoopit ovat jääneet elämää rikastuttavaksi, hauskaksi harrastukseksi. Hän on kuitenkin koko elämänsä joutunut kohtaamaan muiden ennakkoluuloja. Saako ”järkevä ihminen” olla kiinnostunut horoskoopeista? Ja mistä mielenkiintomme niitä kohtaan oikein kumpuaa?

Janica Branderin uutuuskirja Astrologiaa epäilijöille on älykäs, pohdiskeleva ja monipuolinen katsaus siihen, mikä on horoskooppien merkitys ihmiskunnalle ja miksi ihminen edelleen kokee tarvetta uskoa erilaisiin asioihin. Kirjassa käsitellään paljon myös uskomisen ja tiedon suhdetta. Ja koska Brander rakastaa horoskooppeja, mukana on myös Suomen parhaat luonnekuvaukset jokaisesta tähtimerkistä!

Oivaltava teos todistaa, että tiede ja tähtimerkit voivat mahtua samaan maailmankuvaan. Horoskooppien maailmaan sukelletaan niin tutkijoiden seurassa kuin antiikin tarujenkin kautta, epäilyksen hyväntahtoinen pilke silmäkulmassa.

"Toivon, että kirjasta innostuisivat ihmiset, joita uskomukset ja uskonnot sekä tieteenfilosofia kiinnostavat", Brander toteaa.

Janica Brander (s. 1983) on Tampereella asuva toimittaja, kirjailija ja palkittu kirjoittaja. Hänet tunnetaan suositusta Savusuolaa-blogistaan ja Aamulehteen kirjoittamistaan lennokkaista ruoka- ja ravintolajutuista. Astrologisia luonnekuvauksia hän on laatinut vuosien ajan paitsi someseuraajilleen myös Annaan ja Kaksplussaan.

Astrologiaa epäilijöille ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Branderin itsensä lukemana äänikirjana.

Painetut ja sähköiset arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Pdf-vedokset ja tekijän haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi