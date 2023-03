Älykäs kiinteistönhallinta tehostaa Savilahden uuden kampuksen ylläpitoa

Enerz Group on Suomen ensimmäinen Schneider Electric Sustainability Impact Award -voittaja 27.3.2023 14:26:53 EEST | Tiedote

Enerz Group palkittiin poikkeuksellisesta työstä, jota se on tehnyt asiakkaidensa hiilipäästöjen vähentämiseksi. Uusi palkinto on osa Schneider Electricin aloitetta, jonka avulla sen kumppanit voivat kehittää toimintaansa entistäkin kestävämmäksi. Tiedote, 27.3.2023 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistuneen Schneider Electricin Sustainability Impact Award -palkinnon voittajaksi Suomessa on valittu Enerz Group. Enerz Group palkittiin työstään vastuullisuuden parissa. Enerz Group onnistui saavuttamaan merkittävän läpimurron kehitystyössään, jossa laaja ohjelmisto- ja energia-asiantuntijoiden tiimi loi ainutlaatuisen energiahankekonseptin. Konsepti mahdollistaa kiinteistöjen energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen pienentämisen tuomalla kiinteistöihin tarvittavan älykkyyden ja laitteet. Lisäksi Enerz Groupin ainutlaatuinen energiahankekonsepti on osoittautunut erittäin tehokkaaksi, sillä hankkeissa on onnistuttu jopa puolittamaan asiakkaan primäärienergian tarve. Tämä on