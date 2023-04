Älykäs sähkökeskus mahdollistaa matalammat elinkaarikustannukset

Älykäs kiinteistönhallinta tehostaa Savilahden uuden kampuksen ylläpitoa 29.3.2023 08:19:00 EEST | Tiedote

Savon ammattiopiston Savilahden uusi kampus hyödyntää modernia kiinteistönhallintajärjestelmää rakennusten ylläpidossa. Kiinteistönhallintajärjestelmään on liitetty suurin osa rakennusten kiinteistötekniikasta. Isossa osassa toimintoja on integraatiomahdollisuus automaatiojärjestelmään. Pilvipalveluna toimivan eValvomon kautta koko kampuksesta saadaan tietokoneen näytölle kattava kuva, ja laitteet on helppo paikantaa palvelun avulla. Tiedote, 29.3.2023 – Savon ammattiopiston moderni Savilahden kampus valmistui kesän 2022 lopulla. Kampuksen jokaisessa rakennuksessa on Schneider Electricin moderni kiinteistönhallintajärjestelmä, joka pitää kampuksen energiatehokkaana ja helposti hallittavana. Kiinteistönhallintajärjestelmän käyttöliittymä toimii internet-selaimella mistä tahansa, missä on käytössä verkkoyhteys. Schneider Electricillä ja Savon ammattiopistolla eli Sakkylla on sovittuna yhteinen maali, jota kohti projektin aikana on menty. – Meillä on alusta asti ollut ideana, että olemme