Älykäs sähkönkäyttö esillä Jyväskylän Sähkö Valo Tele AV -messuilla Schneider Electricin osastolla C-318

Schneider Electricin toimintaehdotukset näyttävät Euroopalle suunnan kohti REPowerEU-tavoitteita 5.8.2022 08:05:00 EEST | Tiedote

Älykkäät ja hajautetut energiaratkaisut ovat avainasemassa Eurooppaa koettelevan energiakriisin päihittämisessä. Schneider Electricin raportti ”REPowerEU: Empowering energy consumers for a more sustainable and resilient Europe” esittelee toimintasuunnitelman, jonka avulla Eurooppa digitalisoituu ja sähköistyy vuoteen 2027 mennessä. Tiedote, 5.8.2022 – Kestävän kehityksen edelläkävijäSchneider Electric on julkaissut white paper ‑raportin, joka pohjautuu Euroopan komission 18. toukokuuta 2022 julkaistuun REPowerEU-suunnitelmaan. Schneiderin REPowerEU: Empowering energy consumers for a more sustainable and resilient Europe ‑raportissa on kymmenen kohdan toimintasuunnitelma, jolla voidaan helpottaa Eurooppaa koettelevaa energiakriisiä. Toimintasuunnitelma auttaa toteuttamaan REPowerEU-tavoitteita niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä. – Euroopan komission REPowerEU-suunnitelmassa on rohkeita ehdotuksia, joiden pohjalta voitaisiin monipuolistaa Euroopan kaasutoimitusten lähteitä, inves