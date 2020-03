Älykkään liikkumisen kokeiluista uusia palveluja pääkaupunkiseudulle

Kaupungit toimivat kokeiluympäristöinä uusille liikkumisen ratkaisuille. 6Aika Perille asti -hankkeessa kokeiltiin älykkään liikkumisen palveluja ja ratkaisuja, jotka helpottavat matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien arkea ja vähentävät päästöjä. Kokeilut kohdistuivat laajaan käyttäjäryhmään. Uusia palveluita ja niiden toimivuutta testasivat yritykset, tutkimus- ja kehittäjäorganisaatiot, sekä kaupunkien asukkaat, työmatkaajat ja matkailijat. Hankkeessa kehitettiin olemassa olevia ja kokeiltiin uusia liikkumisen muotoja. Eri kokeiluissa liikuttiin muun muassa kaksipaikkaisella sähköpyörällä, kimppakyydillä, soutuveneellä, moottoriveneellä, laivalla, sähkökäyttöisellä kuormapyörällä, tavallisella kuormapyörällä, sukkulabussilla, taittopyörällä, yhteiskäyttöautoilla. Palveluja ja ratkaisuja yhdisti se, että ne toteutettiin sellaisten digitaalisten ratkaisujen turvin, jotka tuovat käyttäjänsä matkantekoon lisäarvoa.

Luontomatkailua tukevat palvelut tulivat jäädäkseen



Espoon luontomatkailua tukevista palveluista Parkkihaukka.fi ja Nuuksioon.fi -palvelut ovat hankkeessa syntyneitä uusia palveluita, jotka tuovat reaaliaikaista tietoa ja helpottavat matkan suunnittelua. Parkkihaukka.fi -palvelun avulla Nuuksioon kävijällä on mahdollisuus saada tietoa Haukkalammen ja Kattilan reaaliaikaisesta pysäköintitilanteesta. Nuuksioon.fi -verkkopalvelu puolestaan yhdistää julkisen liikenteen ja alueen retkeilyreitit, sekä esittelee käyttäjälle uudenlaisia retkiehdotuksia. Metsähallitus on ollut kiinnostunut jatkamaan kyseisiä palveluita Nuuksiossa ja mahdollisesti skaalaamaan niitä tulevaisuudessa myös muihin kansallispuistoihin. Kokeilun aikana palveluiden verkkosivuilla vierailtiin yli 75 000 kertaa. Lisäksi Nuuksiossa kokeiltiin sisäistä liikennettä kehittävää sukkulabussipalvelua.



Espoon saariston ja Rantaraitin kokeiluissa korostui jakamistalous ja ”Meri kuuluu kaikille”-teema. Skipperi -kaupunkivenepalvelussa kokeiltiin soutuveneiden lisäksi myös moottoriveneitä. Kokeilujen aikana soutuveneillä retkeiltiin Espoosta käsin yhteensä noin 1000 kertaa ja moottoriveneillä noin 730 kertaa. Kaupunkivenepalvelu laajenee ensi kesäksi ympäri Suomea sekä Ruotsiin Tukholman alueelle. Espoossa kokeiltiin myös BOUT “Veneiden uber” -palvelua, iltayhteyttä Pentalan saareen sekä venepaikkojen vuokrausta Satamapaikka.com -palvelun avulla. Bout ja Satamapaikka -palvelut jatkavat toimintaansa alueella.



Kimppakyyti lasten mieleen – aikuisilla suurempi osallistumiskynnys



Helsingin Jätkäsaaressa kokeiltiin pelikyytipalvelua ”Islannin malliin”. Pallo-Pojat Juniorit ry:n kokeilussa jalkapalloa harrastaville lapsille ja nuorille tarjottiin yhteiskuljetusta peliharjoituksiin, jonne lapset kuljetettiin suoraan koululta iltapäivällä. Näin vanhemmat pystyivät tekemään täysimittaisen työpäivän ja perheille jäi yhteistä aikaa iltoihin – 84 % piti perheen yhteisen ajan lisääntymistä erittäin tärkeänä. Lisäksi kyydin saaneet lapset olivat palveluun tyytyväisiä. Kokeilusta tuotettiin malli ja julkaisu, jonka avulla muut harrasteryhmät voivat suunnitella ja toteuttaa kyydit optimaalisesti. PPJ jatkaa mallin kehittämistä. Mukana oli yhteensä 11 koulua Helsingistä ja kyytejä ajettiin viikoittain noin 650 kappaletta.



Vantaalla työmatkaajille suunnatussa kimppakyytikokeilussa neljän yrityksen työntekijöillä oli mahdollisuus tarjota ja pyytää kimppakyytiä töihin selainpohjaisen ratkaisun avulla. Kokeilussa havaittiin, että vaikka kimppakyyti herätti työmatkaajissa kiinnostusta, kimppakyytipalvelua on vielä kehitettävä. Kiinnostus työmatkaajille suunnattuja kimppakyytejä kohtaan jäi kuitenkin itämään vahvana: kokeilun ansiosta CoReorient Oy on käynnistämässä yhteistyötä Turun, Jyväskylän ja Lahden, sekä muutamaan pienemmän kunnan kanssa. Myös Vantaan kaupunki on osoittanut kiinnostuksensa kimppakyytejä kohtaan. Aviapoliksen alueella tehdyn kokeilun perusteella pystyttiin tunnistamaan ne kriittiset kehityskohteet, jotka mahdollistivat palvelun laajamittaisemman käyttöönoton.



Hankkeen opit kaikkien käyttöön



Hanke vahvisti havaintoa, että tiivis yhteistyö kaupunkien, korkeakoulujen ja kehitysorganisaatioiden välillä on arvokasta. Metropolia AMK tutki matkailukohteiden saavutettavuutta ja liikkumiseen kohdistuvia odotuksia sekä liikkumispalvelujen liiketoimintamalleja, jotka perustelivat kokeilujen tavoitteita. Kahden kansainvälisen benchmarking-tutkimuksen avulla kerättiin ideoita n. 50:stä erilaisesta liikkumispalvelusta ja niiden soveltuvuudesta Perille asti -hankkeen kohdealueille. Kansainvälisiä verrokkitapauksia hyödynnettiin muun muassa kokeiluhakujen suunnittelussa. Lisäksi Metropolian projektitiimi toteutti ennen kokeiluja ja niiden aikana hankkeen kokeiluihin liittyviä lukuisia käyttäjätutkimuksia ja ideoi uusia palvelukonsepteja innovaatioprojekteissa. Aalto-yliopisto testasi TrafficSense -sovellustaan, jonka avulla kerättiin ja analysoitiin liikkumiskäyttäytymiseen liittyvää dataa. Demos Helsinki julkaisi kokeiluoppaan, joka tarjoaa sekä konkreettisia ohjeita kokeilujen hankintaan ja kilpailutukseen, että erilaisia työkaluja kokeilujen suunnitteluun ja johtamiseen kehittäjätiimeille, startupeille ja yrityksille. Metropolia julkaisi hankkeen opeista sähköisen Perille asti -julkaisun http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-203-2:, johon on koottu hankkeen keskeisimmät tulokset ja opit.



6Aika Perille asti -hankkeen tarkoituksena on ollut helpottaa ihmisten viimeisen kilometrin saavutettavuutta älykkäitä liikkumisen palveluja hyödyntäen. Nopeat kokeilut avaavat tietoisuutta uusista, älykkäistä ja kestävistä liikkumisratkaisuista. Vaikka ne eivät aina ratkaise liikkumisen ongelmia heti, jää niistä hyviä ideoita jatkokehitykseen.



6Aika Perille Asti -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa. Hankkeessa tehtiin vuosina 2018 - 2020 yhteensä 20 kaupunkiliikkumisen kokeilua Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yhteiskehittämiseen osallistui lähes 200 organisaatiota. Lisäksi kokeilujen tueksi tehtiin paljon tutkimustyötä muun muassa hankkeen osatoteuttajina olleiden Metropolia AMK:n, Aalto-yliopiston ja Demos Helsingin toimesta.